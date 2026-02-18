El PRO volvió a reclamar que se habiliten las billeteras virtuales para pagar sueldos

En las horas calientes del debate por la reforma laboral, el PRO volvió a reclamar este miércoles que se habilite el uso de billeteras virtuales para la acreditación de salarios. La modalidad quedó afuera del proyecto en tratamiento en el Congreso.

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, sostuvo que “cada persona debe decidir cómo cobra su salario, sea en un banco tradicional o en cuentas virtuales”, y ratificó que su espacio insistirá con la propuesta.

En declaraciones a Radio Mitre, afirmó: “Vamos a seguir pidiéndolo porque creemos en la libertad de que el que cobra tiene que decidir cómo lo cobra. El dinero es del trabajador, no es de las empresas ni del Estado”.

Ritondo remarcó que la iniciativa no es nueva y que formó parte del proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo. “Con total honestidad, este es un tema que vino en la ley y no es algo que se nos esté ocurriendo ahora. Nosotros acompañamos el proyecto del Ejecutivo que fue un trabajo del Consejo de Mayo”, señaló.

Ritondo y el artículo de las licencias médicas

Por otra parte, y tras la decisión del Gobierno de eliminar el artículo referido a las licencias médicas, el diputado consideró que la redacción original “era inhumana” y advirtió que podía generar conflictos judiciales.

“Creíamos que complica, lo va a judicializar y va a tener problemas. Lo peor de todo es que creo que era absolutamente inhumano lo que había quedado redactado”, expresó.

En la antesala de la reunión de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que este miércoles analizarán el proyecto, Ritondo indicó que el artículo cuestionado “estaba mal redactado” y sostuvo que en otros países con regímenes similares el Estado complementa los ingresos o existe un sistema de seguros más amplio.

“Estuve un año trabajando en esta ley en el Consejo de Mayo. La verdad es que este artículo no estaba, con lo cual no se pudo discutir antes”, concluyó.

