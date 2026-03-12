Milei viaja a España para participar de un foro económico que organizan promotores de criptomonedas

Pese a que ha declarado que no le gusta viajar, el presidente Javier Milei se bajó de un avión este jueves después de asistir a la asunción en Chile de José Antonio Kast y se subirá a otro este viernes para viajar rumbo a Madrid, adonde arribará después del mediodía. Tiene previsto encuentros con políticos liberales que comulgan con sus ideas, participar en el Foro Económico de Madrid y también recibirá un premio que le entregará el economista alemán Philipp Bagus, uno de los más entusiastas representantes de la Escuela Austríaca que tanto admira el primer mandatario argentino.

Las principales actividades de Milei, quien por cuarta vez desde que llegó a la Rosada estará en el país ibérico, serán el sábado 14. Se reunirá nuevamente con su amigo el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal, cuando en Argentina sean las 6 de la mañana.

Un rato más tarde volverá a ver a Jesús Huerta de Soto, el economista español que es un fuerte difusor de las ideas libertarias y a quien Milei considera uno de los académicos más respetados dentro del ecosistema liberal.

En el Palacio Vistalegre, por la tarde, después de las 16 (hora de nuestro país) será el encargado de cerrar el Madrid Economic Forum, un evento que organizan las empresas Racks Labs y Abast Global, radicadas en el Principado de Andorra y que concentran sus presentaciones y debates en temas relacionados con el emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial, de acuerdo a la agencia EFE.

El Presidente compartirá el escenario con figuras conservadoras como los economistas Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle, así como con el comunicador Vito Quiles, entre otros ponentes.

Víctor Domínguez, uno de los anfitriones de este encuentro, es el fundador de la empresa Racks Labs y un entusiasta divulgador de las ideas libertarias. En 2022 lanzó la criptomoneda “Mr Crypto by RacksMafia”. Resulta al menos curioso, que Milei, quien atravesó uno de sus peores momentos en la Presidencia derivado de la promoción de la cripto $Libra con una investigación judicial en curso, haya aceptado intervenir en esta iniciativa que pretende transformar en parte de la "batalla cultural" que emprendió contra las ideas del socialismo.

En su discurso se esperan consignas "antiwoke", una reivindicación de su labor como mandatario en la Argentina y nuevos embates contra quien considera uno de sus mayores enemigos a nivel internacional, el presidente español, el socialista Pedro Sánchez.

Luego, recibirá el premio en honor a Ludwig von Mises por parte del doctor alemán en Economía, Philipp Bagus.

El domingo a las 9 de la mañana se espera que Milei esté nuevamente en Buenos Aires.