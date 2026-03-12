Victoria Villarruel denunció judicialmente al diputado Luis Petri y a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi

La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció ante la Justicia a Luis Petri por tratarla de “golpista”, y también apuntó contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del canal A24.

La mandataria hizo la presentación este jueves 12 de marzo contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exministro de Defensa en los tribunales de Comodoro Py. El expediente (CFP 985/2026) tiene los cargos de “calumnias e injurias”; “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión” luego que el legislador llamara a Villarruel “golpista” por no respaldar determinadas decisiones del Gobierno.

La denuncia está en manos del Juzgado Criminal Correccional Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Victoria Villarruel

Antes de la denuncia, la vicepresidenta había definido a Petri como una persona “irresponsable”, mencionando el presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y también los bajos salarios que le impuso a los integrantes de las fuerzas que dependían de su labor como ministro de Defensa.

"Trencitos de la alegría" y "te conozco por golpista": noche de cruces entre Luis Petri y Victoria Villarruel

Consultado por Clarín sobre este tema, Petri afirmó que no le avisaron de la denuncia y, por ese motivo, se encuentra concentrado en trabajar para el éxito del gobierno de Milei, con el objetivo que a los argentinos les vaya bien. Luego apuntó contra “quienes nunca hicieron nunca hicieron nada para ayudar a este gobierno, y se reúnen con gente que amenaza con no dejarlo terminar su mandato”, perdiendo el tiempo en denuncias solo para conseguir "presencia mediática".

No contento con esto, agregó que apoya “incondicionalmente” a Milei pero entiende que a Villarruel le moleste su actitud porque, de acuerdo al diputado, ella perdió “hace rato” la confianza del presidente.

Según Clarín, Villarruel también denunció a Feinmann y Pablo Rossi, a quienes responsabiliza de los mismos delitos que a Petri: calumnias e injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión. En este caso, la acusación fue realizada aparte y, por ese motivo, quedó en manos del juzgado N°1 de María Servini.

En sus redes sociales, comentando la denuncia de la vicepresidenta en su contra, Feinmann primero escribió "una cucarda más en el pecho", y luego agregó que para él esta acusación se trata de “una medalla"

Aunque todavía no se sabe el motivo puntual por el cual la vicepresidenta denunció a los periodistas, el medio antes citado recordó que en el ciclo que comparten, “Territorio de pase”, que se emite por A24, Feinmann y Rossi habían hablado del enfrentamiento entre la vicepresidenta y el legislador ocurrido el pasado 3 de marzo.

“Para el mundo gorra, la fórmula era Villarruel-Milei”, reveló Feinmann sobre el pensamiento de las Fuerzas Armadas sobre la candidatura presidencial, y luego remarcó que había un “encono enorme” de los militares contra Petri cuando fue ministro de Defensa. Por su parte, Rossi apuntó que “Villarruel siempre buscó construir y con Petri no había buena onda, no sé si habrá tenido algo que ver con la ponderación de Presti para que Karina Milei lo lleve ahí. Ella proyecta su espacio político entre algunos jerarcas militares”.

Eduardo Feinmann

Cómo fue el cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel el pasado 3 de marzo

Luis Petri apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmando que fue funcional a la oposición. "Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta). No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, afirmó el diputado.

En la entrevista que concedió al canal TN, y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el legislador aseguró: “No ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”.

La respuesta calculada de Villarruel: su juego hacia 2027 y la tensión en aumento con Milei

Villarruel le respondió a través de sus redes sociales: “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas) y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

La respuesta de Luis Petri a Victoria Villarruel

Posteriormente, sumó un nuevo ataque: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”. El diputado le respondió con un mensaje corto pero feroz: “Yo te conozco por golpista”.

HM / EM