En medio de la interna oficialista entre los sectores que responden a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo, el comunicador libertario Nicolás Promanzio dejó de colaborar en el Ministerio de Defensa, donde durante varias semanas ocupó una oficina en el histórico Edificio Libertador, aunque nunca llegó a asumir formalmente como asesor del ministro Carlos Presti.

Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del programa “La Misa”, conducido por Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, había anunciado el 20 de diciembre que se incorporaría a la nueva gestión de Defensa tras la llegada de Presti al ministerio.

“A partir de ahora, voy a estar dando una mano y trabajando. No voy a profundizar en detalles”, había señalado entonces el joven militante de Javier Milei durante una emisión de su programa en el streaming Neura, cuando adelantó su participación en el área de Presti.

Según confirmaron fuentes del área a Clarín, entre fines de diciembre y mediados de febrero Promanzio ocupó una oficina en el piso 11 del Edificio Libertador, donde mantuvo reuniones y presentó propuestas vinculadas al área de Defensa. Sin embargo, su paso por el ministerio fue breve y nunca se formalizó mediante una designación oficial en el Boletín Oficial.

Consultado por el medio, el propio Promanzio negó que su salida esté relacionada con las disputas internas del oficialismo y explicó que decidió continuar su actividad fuera de la estructura estatal.

“Después de reflexionarlo profundamente y poner todo en la balanza decidí que era mejor seguir colaborando desde afuera en mi rol de comunicador, que viene creciendo fuertemente en los últimos años, y que le sirve más a las fuerzas dado que no hay nadie más que haga lo mismo”, afirmó. De hecho, el joven comunicador acaba de lanzar Radar Austral, un nuevo canal de comunicación digital enfocado en análisis de defensa y geopolítica.

Desde el Ministerio de Defensa, sin embargo, ofrecieron otra explicación sobre su salida. Fuentes oficiales menciondas por Clarín señalaron que el joven “nunca encajó” en la red de confianza del nuevo ministro, aunque visitó en varias ocasiones el despacho de Presti.

“Planteaba temas muy ambiciosos que no tienen que ver con las necesidades más urgentes, como recomponer el salario de los militares o mejorar la obra social IOSFA”, explicó un funcionario al tanto de las discusiones internas.

Aunque oficialmente se insiste en que su salida responde a cuestiones operativas, desde Defensa no descartan que la interna política dentro del oficialismo haya influido. Promanzio forma parte del espacio “Las Fuerzas del Cielo”, una agrupación libertaria de militantes digitales vinculada al entorno de Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes del Presidente.

En contraste, el actual ministro Carlos Presti asumió en diciembre tras la salida de Luis Petri con el respaldo directo de la hermana de Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las figuras centrales en la estructura de poder del Gobierno.

Nacido en Rosario en 2002, Promanzio es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral y se especializó en temas de defensa, geopolítica y seguridad internacional.

Su crecimiento político se produjo principalmente dentro del ecosistema de comunicación libertario. Se convirtió en panelista de “La Misa”, el programa del canal de streaming Carajo, donde construyó un perfil de analista especializado en temas militares y estratégicos.

Desde ese espacio defendió con frecuencia la política exterior del Gobierno, el alineamiento con Estados Unidos e Israel y la compra de armamento para las Fuerzas Armadas.

Durante el primer año de gestión libertaria, Promanzio tuvo acceso frecuente al Ministerio de Defensa, durante la gestión de Luis Petri. Desde allí participó en coberturas de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y asistió a la presentación de los aviones supersónicos F-16 en la base aérea de Río Cuarto.

Además, publica análisis geopolíticos en el portal Radar Austral, medio con el que también está vinculado a través de una sociedad comercial creada en 2024.

