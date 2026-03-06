Con Juan Bautista Mahiques en Justicia, Karina fracturó el “triángulo de hierro”

“El triángulo de hierro” ya no existe más. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó acorde con su plan. Ya lo tenía orquestado. Desde octubre pasado cuando le pidió al saliente ministro Mariano Cúneo Libarona que no renunciase, que esperase, comenzó un lento pero persistente trabajo que derivó en lo que se desencadenó a partir del miércoles: reunión en Olivos del presidente Javier Milei con Cúneo, Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Agradecimiento al saliente y anuncio de que el nuevo ministro ya estaba designado, el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques.

“Karina me llamó para ser ministro”, declaró este viernes en LN+ el flamante funcionario, que juró el jueves en Casa Rosada.

En vano fueron los intentos del asesor Santiago Caputo de resistir la embestida. Hasta minutos antes del anuncio entendía que el recambio ministerial llegaría al regreso del Presidente desde Estados Unidos. O al menos eso dejaba trascender. Hasta momentos antes de que Mahiques sea designado, Caputo empujaba para que ese lugar quede para Guillermo Montenegro, con quien el asesor y su brazo en la Justicia, Sebastián Amerio, tienen un excelente vínculo.

La trama que llevó a Mahiques-Viola



La secuencia que derivó en el arribo del exjefe de los fiscales porteños al ministerio de Justicia comenzó el miércoles por la mañana, cuando el mandatario le aceptó la renuncia a Cúneo. Continúo por la tarde cuando el letrado visitó la Casa Rosada, se reunió con Karina y con Adorni. Allí comenzó a urdirse la salida de Amerio como “prenda de unidad”.

El miércoles por la noche ya estaba tomada la decisión de ofrecerle la Procuración del Tesoro a Amerio. Milei se reunió con su asesor en Olivos el jueves por la mañana cuando le transmitió la propuesta para su amigo y hasta entonces número 2 del Ministerio. En el mediodía del jueves tuvo lugar la jura, en donde el Presidente dejó ver su abrazo contenedor para con Caputo, el vértice del “triángulo de hierro” más debilitado y que podría continuar perdiendo funciones.

El evento fue breve. Sin mayores estridencias. Pese a ello, quedó claro que quien lleva las riendas del Gobierno era Karina. Ingresó con un leve trote instantes antes de que Milei y Mahiques ingresasen en el Salón Blanco, se ubicó en primera fila y desde allí contempló lo que le llevó meses de trabajo.

Hubo sí, un frío beso con el asesor. Al clan Menem, representado por Martín, “Lule” y Sharif, se lo vio distendido y sonriente.

También estuvo el padre del ministro flamante, Carlos “Coco” Mahiques, un camarista de la Casación Penal a quien se le atribuye haber estado en una quinta perteneciente a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Karina y “Coco” se fotografiaron.

La llegada al Ministerio trae aparejado todo un recambio de la cúpula del área. Santiago Viola tomará el rol de número 2 del ministerio, es decir a cargo de la diaria la cartera. Además será representante ante el Consejo de la Magistratura por parte del PEN. Un rol clave. Por ahora,el nuevo ministro dejó en claro que el Presidente no tiene vocación de avanzar en el nombramiento de los pliegos para la Corte Suprema, un dato para nada menor.

Daniel Vítolo, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), presentó este viernes por la mañana la renuncia y será reemplazado por Alejandro Ramírez.

Otros casilleros también deberán ser completados: la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que lleva la relación con el GAFI, y la Oficina Anticorrupción (OA), cargo que será para la jueza de la Ciudad, Gabriela Zangaro.

Las miradas se posan ahora sobre Karina y sobre su eventual decisión (o no) de avanzar sobre otras prerrogativas de Caputo. El manejo de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) y de ARCA. Por ahora no hay movimientos que lo indiquen. En el ente recaudatorio hay algunos jefes territoriales en las provincias, que se suponen fueron pedidos de los Menem. Por el manejo a través de Andrés Vázquez, por ahora continúa siendo de Caputo.

El camino de Karina para acaparar cada vez más funciones no es nuevo. Vienen gestándose desde el año pasado, cuando puso en la mira varias de las áreas ministeriales. La salida de Guillermo Francos es una de ellas; Karina se aseguró con la llegada de Adorni a la jefatura de la administración del Estado el control sobre buena parte del manejo de la gestión. Además, prolongó con el mismo equipo de comunicación y Javier Lanari su maneja del área de la comunicación oficial.

Otro de los puntos clave del avance de Karina durante el 2025 fue la llegada de Carlos Alberto Presti al ministerio de Defensa. Fue casi una transacción con el ahora diputado Luis Petri. El mendocino no solo dejó la cartera para encabezar una lista legislativa, sino que también se afilió a La Libertad Avanza (LLA) y no reclamó nada sobre el ministerio que dejaba atrás. Luciana Carrasco, su jefa de Gabinete, no lo sucedió, y se tuvo que ir.

La llegada de Presti contó con el aval de Karina. Pese a tener que pedir “licencia” en su grado de militar. Formalidades que en el universo libertario no interesan.

Otro de los casilleros que ganó Karina es el del Ministerio del Interior, el que conduce Diego Santilli. Rápido de reflejos y hombre experimentado en la política, el “Colo” comprendió rápidamente que un buen vínculo con Karina no solo lo haría sobrevivir en el Gabinete, sino que hasta tal vez acceder a una candidatura bonaerense en 2027.