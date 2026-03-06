En “QR!” Estela Díaz advirtió por el 8M: “Sobran razones para movilizarse en este contexto”

En el programa “QR!”, que conduce Pablo Caruso por Canal E, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, habló sobre las movilizaciones previstas para el 8 de marzo, en el marco del paro internacional de mujeres.

Durante la entrevista, la funcionaria sostuvo que el contexto político y social actual impulsa la convocatoria a marchar en todo el país. “Sobran razones para movilizarse en este contexto”, afirmó al referirse a las consignas que el movimiento feminista llevará a las calles.

Según explicó, las organizaciones feministas y sindicales definieron que el eje central de las movilizaciones será el rechazo a la reciente reforma laboral, además de la denuncia por lo que consideran un retroceso en derechos laborales y sociales.

Movilizaciones federales por el 8M

Díaz señaló que las protestas se realizarán de manera federal y tendrán epicentro en la ciudad de Buenos Aires, con una marcha que partirá desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. También habrá movilizaciones en las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

La ministra indicó que la organización de las asambleas y la convocatoria a las marchas está impulsada por un interbloque sindical integrado por referentes de las centrales obreras, entre ellas la CGT y las dos CTA. “El movimiento feminista va a estar en las calles con una gran movilización denunciando lo que está pasando, que es realmente muy grave en la Argentina”, remarcó.

Durante la entrevista en “QR!”, Díaz cuestionó las políticas del Gobierno nacional y aseguró que las medidas económicas impactan con mayor fuerza en las mujeres. En ese sentido, planteó que el país atraviesa un modelo económico que profundiza desigualdades. “Estamos viviendo un modelo muy desalmado, de mucha crueldad, que nos recorta derechos de una manera escandalosa”, sostuvo.

También criticó algunos aspectos de la reforma laboral y advirtió que el debate actual implica retroceder en derechos históricos. Según expresó, mientras en otros países se discute reducir la jornada laboral, en la Argentina se estaría planteando una extensión del tiempo de trabajo.

Reconocimientos y memoria histórica

Durante la conversación con el equipo del programa, la ministra también recordó un acto realizado en la provincia de Buenos Aires en homenaje a mujeres trabajadoras y referentes de los derechos humanos. Entre las figuras reconocidas se destacaron Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Emilce Moler, sobreviviente de la Noche de los Lápices.

Díaz explicó que estas distinciones se enmarcan en la decisión de la provincia de declarar 2026 como el año de la memoria, la verdad y la justicia, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976. “Son memoria viva de la resistencia y de un proceso donde las mujeres tuvieron un papel fundamental frente a la dictadura”, señaló.

Por último, la ministra alertó sobre las consecuencias que, según su visión, tiene el recorte o desfinanciamiento de programas nacionales vinculados a políticas de género. “Es la primera vez en 30 años que no tenemos un mecanismo institucional de alcance federal para abordar las violencias por razones de género”, afirmó.

Además, sostuvo que la retirada del Estado nacional en estas áreas genera un impacto directo en la vida cotidiana de las familias, especialmente en las mujeres, quienes —según explicó— suelen asumir una mayor carga de tareas de cuidado.

En ese marco, Díaz anticipó que el 8M volverá a ser una jornada de movilización masiva en todo el país, donde el movimiento feminista buscará visibilizar sus reclamos frente al actual escenario político y social.

