En una jornada de reclamo y memoria, familiares y vecinos marcharon el fin de semana pasado en la localidad bonaerense de Santa Teresita, Partido de la Costa, para pedir justicia por Tomás Tello, el joven asesinado en 2024 durante los festejos de Año Nuevo tras ser atacado por una patota. La movilización volvió a recorrer la costanera en plena temporada turística con un mensaje claro: mantener visible el caso a la espera del inicio del juicio contra los acusados.

La convocatoria no sólo reunió a allegados y amigos de Tomás. También se sumaron familiares de Cristian Ruiz Vega, el chico de 21 años que murió el 27 de enero pasado tras permanecer varios días internado después de haber sido atropellado en Paraje Pavón, a pocos kilómetros de Mar de Ajó. Su madre, Esther, los acompañó en un gesto de unidad entre quienes atraviesan una pérdida violenta y la incertidumbre de los tiempos judiciales.

La marcha comenzó en la costanera, punto de encuentro elegido por la familia de Tello para aprovechar la presencia de turistas y difundir su caso, por el cual hay siete personas imputadas que irán a juicio. Los manifestantes caminaron por el centro de la ciudad con diferentes consignas y el pedido de justicia.

“Las movilizaciones las hacemos cada temporada para visibilizar, aprovechando la temporada turística. Llevamos pasacalles e imprimimos folletos, porque nos pasa que mucha gente nos pregunta quién es. Me dicen: ‘¿Es el nene que mataron en la playa?’. A pesar de ser un pueblo chico, hay personas de acá o que vienen de otros lugares que no conocen el caso y seguimos recordándolo”, contó a este medio Samantha Ferreyra, mamá del joven.

Tomás Tello y Cristian Ruiz Vega

Por este motivo, ya realizaron movilizaciones los primeros días de enero y febrero. “El Dr. Miguel Ángel Pierri —representante legal de la familia de la víctima— dijo que en marzo ya nos tienen que dar la fecha del comienzo del juicio oral", detalló la mujer. "Lo que estiman los abogados es que sería para mayo o junio de este año. Ya se expusieron todas las pruebas, que era lo último que faltaba”, agregó.

En tanto, se refirió a la presencia de la madre de Ruiz Vega por el caso de su hijo. “Cuando llegamos a la costanera se acercó y me contó quién era, yo ya conocía el caso de Cristian. Me dijo: ‘Yo los quiero acompañar hasta el momento del juicio, porque la gente no se une y lo que nos ha pasado es muy triste’. Súper agradecida yo, quedamos en contacto”, relató Samantha sobre el encuentro y el intercambio entre ambas familias.

El asesinato de Tomás Tello

El crimen de Tomás Tello ocurrió durante la mañana del 1° de enero de 2024, cuando fue atacado por un grupo de jóvenes vendedores ambulantes en la zona de la playa de Santa Teresita. De acuerdo con la investigación, la víctima fue perseguida y agredida por una patota que lo golpeó y apuñaló, provocándole heridas mortales.

La causa ya fue elevada a juicio oral en octubre del año pasado y son siete los acusados que deberán sentarse en el banquillo por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”: Damián Kopelian, alias “Cope”, señalado como autor del crimen; y Gonzalo Federico Brandan, Roberto Nicolás del Jesús Ochoa, Carlos Omar Amestoy, Lucas Leandro Carrillo, Alexis Ezequiel González y Dylan Demian Alexander Morel, acusados de ser partícipes necesarios.

La marcha por Tomás en Santa Teresita

Asimismo, el fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 11 de La Costa, solicitó el sobreseimiento de otras personas que al principio estaban sospechados de haber estado implicados en la muerte de Tomás. Se trata de Darío Espinoza, Aran Kopelian, Julián Cejas, Octavio Cejas, Diego Cejas, Iván Canaveri, Avedis Kopelian, Dylan Chávez y Carlos Flecha, sobre quienes no se hallaron pruebas necesarias para acusarlos.

Aquel día, quienes presenciaron lo ocurrido dieron aviso al número de emergencias 911 y, cuando la Policía llegó, vieron que Tomás estaba tendido en el suelo y presentaba una herida de arma blanca en el tórax. Lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde falleció horas después.

En la etapa de instrucción se incorporaron testimonios, registros fílmicos —como los videos que fueron filmados por testigos en la playa y las cámaras de seguridad— y pericias que, entre otras cosas, indicaron que "El Kope" habría utilizado "un elemento cortopunzante de más de cinco centímetros de largo" con el que hirió de muerte a la víctima, que tenía 18 años.

Detenidos en el caso Tomás Tello

El caso Cristian Ruiz Vega

La muerte de Cristian Ruiz Vega sacudió al partido de General Lavalle a inicios de este año. El joven fue atropellado en Paraje Pavón el 15 de enero, cuando volvía de trabajar en bicicleta, y murió más de diez días después mientras estaba internado en el hospital de Mar de Ajó. La investigación judicial busca determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades del conductor involucrado.

Cristian padeció un derrame cerebral irreversible, múltiples fracturas de costillas y severas lesiones pulmonares. Según medios locales, fue embestido cuando circulaba por Avenida Galo por un vehículo que presuntamente conducía un menor de edad, acompañado de otro adolescente.

“Estuve acompañando a la familia de Tomás en la marcha. En lo judicial, el caso de Cristian lo sigue de cerca mi hija, porque a mí me generó problemas de salud. La Justicia es lerda, pero estamos a la espera”, expresó su madre a PERFIL. En medio del duelo, también planteó la necesidad de contención para las familias atravesadas por estas situaciones: “Le propuse hacer una fundación entre todas las madres, por el dolor. Hay muchas desamparadas, en una situación así es peor estar solos”.

La marcha en Santa Teresita dejó una postal de dolor compartido, pero también de acompañamiento. Dos historias distintas, atravesadas por la tragedia, que encontraron en el espacio público un punto en común: el reclamo por Justicia y el deseo de que nadie tenga que atravesar solo un camino similar.

