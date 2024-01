El crimen de Tomás Tello en Santa Teresita generó conmoción por sus similitudes con el asesinato de Fernando Báez Sosa. Con las primeras averiguaciones del caso, la Justicia ya cuenta con nueve aprehendidos, entre ellos Damián Kopelian, el principal apuntado de cometer el hecho. Sumado a esto, no se trataría de un ataque el azar ya que, según allegados de la víctima, existiría una relación previa entre Tello y sus presuntos homicidas.

El fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, modificó la carátula del hecho de "homicidio en riña" a "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas y alevosía", la misma calificación que se le aplicó a los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa, cometido en enero del 2020. La única pena prevista es la prisión perpetua.

Una patota asesinó a un joven de 18 años en Santa Teresita: hay 9 detenidos

El principal acusado es Damian Kopelian, de 21 años, quien habría apuñalado en el corazón a Tello tras un ataque en patota durante los festejos de Año Nuevo. Según los primeros datos de la investigación, el arma homicida, la cual aún no fue hallada, sería una tijera.

Kopelian fue aprehendido por la Policía luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, más la declaración de testigos del hecho. Efectivos policiales lo capturaron en la Avenida Costanera entre 32 y 33 en Santa Teresita, mientras estaba en la vía pública.

Tomás Tello (18) fue asesinado por una patota durante los festejos de Año Nuevo.

El principal acusado es vendedor ambulante en la playa. En sus redes sociales se presenta como "El Kope" y dice ser de Libertad, partido de Merlo, al oeste del Gran Buenos Aires. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dio a conocer que Kopelian registraba antecedentes penales por un hurto cometido durante el 2023.

"Están buscando por todas las cámaras porque hay más personas, pero están tratando de localizarlos y reconocerlos. El nombre que suena como el que lo mató es Damián Kopelian. Yo no conozco a ninguno, pero sé que no son de acá", aseguró Samanta Ferreyra, madre de la víctima, en diálogo con Clarín.

Así fue la pelea en la playa antes del asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita

En total, son nueve los detenidos por el crimen de Tello. Siete de ellos son mayores de edad, entre los que se encuentra Avedis Kopelian (57), papá del principal imputado. También figuran Federico Gonzalo Brandon (22), Carlos Omar Amestoy (29), Roberto Nicolás de Jesús Ochoa (27), Darío Javier Espinosa (33) y Aram Kopelian (27), primo de "El Kope". Los otros dos son menores de edad, tienen 16 y 17 años, por lo que quedaron a cargo del fuero de responsabilidad juvenil.

Los dos menores de edad se negaron a declarar en Dolores, consignaron fuentes del caso a Noticias Argentinas. De esa manera, manera, se quedarán alojados en una comisaría de dicha ciudad a la espera de saber qué ocurrirá con su figura penal en el caso. Por su parte, en referencia a los nueve detenidos, el fiscal general comentó que "algunos de los capturados son autores y otros son partícipes".

Según la autopsia, el joven falleció producto de una puñalada que impactó en su corazón.

Según relató a Clarín Camila Tello, hermana de Tomás, los acusados no son de la zona, sino que también son vendedores ambulantes que trabajan en la localidad durante el verano. Asimismo, habían estado presentes en una fiesta que realizó a principios de año. "En mi cumpleaños de catorce, a principios de año, vinieron estos chicos a la fiesta. No son de acá, son de Morón y vienen para trabajar como vendedores ambulantes para hacerse unos mangos en los veranos", relató.

"Cuando vinieron esa vez a nuestra casa, rompieron todo, tiraron botellazos. Por eso cuando quisieron venir a la fiesta del 23 de diciembre pasado, mi hermano los sacó. Los echó. Y después pasó esto de la fiesta de Año Nuevo. Damián Kopelian es el que lo apuñaló y su papá es el otro que está detenido", agregó.

La fiesta a la que hace referencia la mujer tuvo lugar en la noche del 23 de diciembre. La misma fue organizada por la víctima en una casa de Mar del Tuyú, a la cuál no permitió el ingreso de quienes ahora lo atacaron en la localidad vecina de Santa Teresita.

"Una venganza planificada": las autoridades sospechan de un "plan de antemano"

Escoda manifestó que los asesinos de Tello obraron con "un plan de antemano", el cual se originó durante la fiesta del 23 de diciembre a raíz de una disputa anterior con la víctima. "No sabemos muy bien qué pasó el 23 de diciembre. Varios testigos señalan que pasó eso. Esto se aprovechó como una venganza o represalia por ese hecho anterior", aportó Escoda en declaraciones a Radio Mitre.

En la misma línea, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió el accionar policial al señalar que "las agentes llegaron en un minuto al lugar del hecho" y reforzó la hipótesis de que el crimen se trató de una "venganza planificada".

"Obviamente que estuvieron buscando evadir al personal policial, entonces encontraron el momento oportuno en que no estuvieran allí. Por eso no lo pudimos prevenir. No obstante, el móvil llegó al minuto y a los 26 minutos teníamos detenidos a los nueve responsables", justificó en diálogo con el canal A24.

Quién era Tomás Tello, el joven albañil que fue asesinado en la playa de Santa Teresita por una patota

A continuación, el ministro hizo referencia a la fiesta del 23 de diciembre en la que se habría generado el conflicto entre Tomás y sus asesinos: "Tomás había organizado una fiesta, donde junto a su primo y tres vecinos tuvieron una pelea con este grupo de gente que serían oriundos del conurbano y que estaban trabajando como vendedores ambulantes en la playa. El padre de Tomás se hizo presente en la comisaría con dos de los DNI de estos muchachos, que habían quedado en su casa desde la fiesta del 23 de diciembre. Él nos dijo que Tomás le había dicho que estos muchachos lo estaban buscando para vengarse".

También sobre los sospechosos del crimen, la mamá de la víctima dijo no conocerlos, aunque recordó que Tomás le había comentado que, dos días antes de Navidad, él había hecho una fiesta en la que tres personas de Buenos Aires se pelearon con un amigo de su hijo y que perdieron sus documentos. "Aparentemente tres de los atacantes son los que Tomi tenía el documento, pero no sé quiénes son", agregó la mujer, quien comentó que su hijo le había pedido ayuda para localizar a esas personas y devolverles los documentos, aunque nunca llegó a entregárselos.

Samanta Ferreyra, madre de la víctima, aseguró que va a "mover cielo y tierra" para que su hijo tenga justicia.

Daniel Tello, el padre del joven asesinado, contó que el supuesto autor del crimen “lo andaba buscando” por no haberlo dejado entrar a la fiesta previa a la Navidad. “Hubo una fiesta de despedida de año en la casa de mi hijo y supuestamente al asesino no lo dejaron entrar, hubo una discusión, se empezaron a pelear, yo llego, los separo, me los llevo a una cuadra para que nadie haga nada y me terminan matando a mi hijo”, relató el hombre.

En declaraciones a TN, el padre de Tomás Tello subrayó que los atacantes “lo andaban buscando por no haberlos dejado entrar”. “Lo corrieron seis cuadras, lo mataron a botellazos, lo apuñalaron y no está más. Fueron unos cobardes y la Policía no hizo nada”, se quejó, a la par que añadió que "fueron más, no sólo los nueve" detenidos.

