Según informaron fuentes judiciales, una mujer resultó herida de al menos cinco puñaladas y debió ser operada luego de ser atacada por un hombre en situación de calle al que le había permitido quedarse a dormir en su vivienda. El victimario recibió una pena de prisión preventiva por tentativa de femicidio el sábado pasado.

El hecho ocurrió en el barrio Toma Norte ubicado en la ciudad de Neuquén. Si bien trascendió durante este fin de semana, el episodio tuvo lugar el miércoles pasado entre las 5:30 y 6:00 de la madrugada en la casa de la víctima.

En la audiencia de formulación de cargos realizada el sábado, el fiscal Andrés Azar sostuvo que el imputado se encontraba en situación de calle y se había quedado a dormir en la propiedad de la víctima debido a que ella se lo había permitido. El atacante fue identificado como Hugo Ariel Quinteros, de 53 años, informó el medio local Diario Río Negro. Tras la huida, fue a la casa de su hermano y le detalló: "Me las mandé".

Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la agresión se dio a raíz de una discusión que desencadenó que la mujer le pidiera al hombre que se retirara de la vivienda. Ante ese reclamo, el atacante tomó un cuchillo, le dio "al menos cinco puñaladas en su cuerpo", ubicadas en la zona pectoral y en el muslo izquierdo, y luego huyó.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Azar, la víctima se desvaneció debido a la agresión, por lo que tuvo que ser asistida por vecinos hasta el arribo del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). La mujer luego fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde fue operada producto de la gravedad de las heridas de arma blanca.

La víctima recibió el alta médica y no sufrió grandes complicaciones. Sin embargo, estará imposibilitada para desarrollar la totalidad de las tareas de la vida cotidiana durante los próximos dos meses.

El funcionario entrevistó a la mujer, quien relató que el imputado le pegaba como "a una bolsa de boxeo". Ante el ataque, ella le manifestó "Pará que me vas a matar", pero el hombre no soltaba el cuchillo.

El fiscal calificó legalmente el hecho como una tentativa de femicidio y solicitó al juez de Garantías la prisión preventiva por el término de dos meses para el acusado, al considerar el riesgo de no sometimiento al proceso y de entorpecimiento de la investigación. La solicitud se justificó con que el imputado ​no tiene arraigo ni domicilio en la ciudad, a lo que se sumó el temor manifestado por la víctima luego de sufrir la agresión.

Qué dijo la defensa del hombre en situación de calle

Según informó Diario de Río Negro, la defensora pública, Verónica Zingoni, se opuso a la calificación escogida por la fiscalía, argumentando que se trataban de lesiones leves. Asimismo, sostuvo que el médico que revisó a la víctima indicó que no estuvo en peligro real su vida y estableció que iba a estar imposibilitada para realizar tareas habituales entre 45 a 60 días.

Sumado a esto, indicó que no hay evidencia "de que fueran pareja" ni que existiera alguna situación previa de violencia de género. Además, subrayó que ambos estaban alcoholizados al momento de los hechos. "No todo es femicidio, no todo encuadra en esa figura legal, existen requisitos que son objetivos que en el presente caso no se dan", agregó la defensora.

Zingoni solicitó que se le dictara la prisión domiciliaria en la casa del hermano debido a que se trata de una persona en situación de calle, con un problema crónico de alcoholismo y que en la actualidad sigue siendo analfabeto. Además, propuso que se le otorgara un dispositivo dual: con una tobillera (para él) y un botón antipánico (para la víctima). Si bien los involucrados viven cerca, remarcó que los peligros pueden evitarse de esta forma.

El juez de Garantías interviniente, Cristian Piana, rechazó el pedido, y avaló el requerimiento del fiscal y la formulación de cargos. Además, dispuso un plazo de cuatro meses para llevar a cabo la investigación.

MB / ED