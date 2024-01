Quién era Tomás Tello, el joven albañil que fue asesinado en la playa de Santa Teresita por una patota

Tomás Tello fue un joven brutalmente asesinado a manos de una patota, con una puñalada en el pecho, en la ciudad balnearia bonaerense de Santa Teresita durante la madrugada de este lunes 1º de enero. Según los primeros datos obtenidos de la víctima, tenía 18 años, se dedicaba a la albañilería y era de Mar del Tuyú. Su mamá lo definió como “un chico bueno y bondadoso”.

El chico recibió un puntazo en el tórax este lunes, luego de ser agredido por un amplio grupo de jóvenes, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo. El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle 44 y 1, en Santa Teresita, según comunicó el ministro de Seguridad del partido de La Costa, Oscar Ronconi. Tras la advertencia a la Policía, los efectivos arribaron al lugar y el chico fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde los médicos no pudieron salvarlo.

Tomás Valentín Tello Ferreyra tenía 18 años y era de Mar del Tuyú

Según los primeros datos obtenidos de la víctima, Tomás Valentín Tello Ferreyra tenía 18 años y era de Mar del Tuyú. En principio, se había informado que era de Guernica, algo que fue desmentido tiempo después. Trascendió que era un chico trabajador que no había terminado el colegio y que se ganaba la vida como albañil todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

Su madre, Samanta, dijo en declaraciones TN que su hijo "era un chico bueno y bondadoso, trabajaba, a veces salía con los amigos. Ni siquiera tenía novia". La mujer, quien además tiene una hija de dos años y actualmente está embarazada, remarcó que "es muy injusto lo que le hicieron a Tomy, no creo en la justicia, pero ojalá la haya. Voy a mover cielo y tierra", prometió.

Así fue la pelea en la playa antes del asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita

Por otra parte, la mujer confió que desconoce los motivos que derivaron en la muerte de su hijo mayor, de 18 años: "Sé que se pelearon en la playa y lo fueron a buscar, seis cuadras..., nada más. Ahora están investigando las cámaras y buscando más testigos". "Solo quiero justicia. Soy una madre consciente, si él hubiera sido un chorrito podía imaginarme esto, pero no era el caso", añadió.

Asimismo, Samanta comentó que entre los detenidos "parece que hay vendedores de playa, dos menores, un hombre de 57 años... pero no tengo idea. A mí me avisaron a la mañana, sé que en el hospital hicieron lo que pudieron". "El era muy alto, siempre le decía que para pegarle tenían que agarrarlo entre varios, y me respondía que no me hiciera problema, que eso no iba a pasar", concluyó.

Tomás fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde los médicos no pudieron salvarlo

Familiares, amigos y vecinos de la víctima se convocaron durante la tarde de este lunes frente a la Comisaría de Santa Teresita para reclamar justicia y recriminar la labor policial durante el hecho. En medio de un clima de tensión, algunos manifestantes prendieron fuego neumáticos y tiraron piedrazos, mientras que una decena uniformados con escudos custodiaban la dependencia policial y dispararon balas de goma.

Presente en la convocatoria estaba la hermana de la víctima, Camila Tello, quien pidió justicia y criticó duramente a la policía. "Es increíble, mi hermano salió solo para disfrutar. Le tenía que dar vergüenza a estos milicos de mierda que se quedan acá sin hacer nada. Estaban todos mirando y no hicieron nada. Estos hijos de puta no pueden moverse", afirmó a C5N Camila.

Quién es Damián Copelian, el principal apuntado de asesinar a Tomás Tello

Por el hecho, ya fueron aprehendidos nueve hombres, entre ellos Damián Copelian, el principal apuntado como el principal apuntado de cometer el crimen. Se trata de un joven de 21 años que habría apuñalado a Tello en el pecho con una tijera en el marco de un ataque en patota.

Copelian fue aprehendido cerca de las 9 de la mañana por la policía luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, más la declaración de testigos del hecho. Efectivos policiales lo capturaron en la Avenida Costanera entre 32 y 33 en Santa Teresita, mientras estaba en la vía pública.

Alejandro, empleado de un hotel ubicado a media cuadra de donde ocurrió el asesinato, señaló que en la escena del crimen había una gran cantidad de botellas de vidrio rotas y dio algunos detalles de lo sucedido. "Era un grupo grande de jóvenes que lo insultaban y le tiraban botellazos. Había una persona que acá creen que era el hermano, que estaba desesperado cuando lo veía desangrarse porque le habían pegado una puñalada", narró a TN.

Hay siete adultos y dos menores detenidos por el crimen, aunque se cree que Damián Copelian fue quien lo apuñaló

Los siete mayores de edad detenidos están a disposición del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, quien los indagó por el delito de "homicidio en riña". También detuvieron a dos menores de edad, que serán investigados por el Fuero de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción.

Si bien aún restan conocerse algunos detalles, este asesinato guarda similitudes con el del estudiante de Derecho Fernando Báez Sosa, ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Gesell el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche "Le Brique". La madrugada de ese día Báez Sosa fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes rugbiers que acababan de ser expulsados de la disco.

Horas después del homicidio, fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y quedaron alojados primero en el penal de Dolores y luego en Melchor Romero.

