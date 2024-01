"No creo en la justicia pero ojalá la haya": el dolor de la madre del joven asesinado por una patota en Santa Teresita

Samanta, la madre de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota en Santa Teresita, expresó este lunes el dolor por la muerte de su hijo y manifestó que lo único que conoce del caso es que "se pelearon en la playa y lo fueron a buscar".

"Trabajaba toda la semana. Era un chico bueno y bondadoso, a veces salía con los amigos. Ni siquiera tenía novia", detalló la mujer en diálogo con Todo Noticias (TN) y añadió: "Me parece muy injusto lo que hicieron. No creo en la justicia, pero ojalá la haya. Voy a mover cielo y tierra".

La madre del joven, quien también tiene una hija de dos años y está embarazada, indicó que desconoce los motivos que desataron la fatal pelea en la localidad balnearia: "No sé nada, solamente sé que se pelearon en la playa, era un montón de gente, era un tumulto, y después lo salieron a correr. Y mientras iban corriendo le iban pegando".

"No tengo idea de por qué se pelearon, ni por qué le pegaron, ni por qué lo corrieron seis cuadras para pegarle entre un montón", insistió la mujer y añadió: "Dicen que algunos son vendedores de playa (los agresores), pero no sé. La abuela habló con la fiscal y le dijo que estaban investigando todas las cámaras y recolectando más testigos".

Samanta explicó que la última vez que vio a su hijo antes del trágico desenlace fue durante la tarde del domingo, cuando pasó a saludarla por el local de su pareja y aprovechó para avisarle que esa noche recibiría el año nuevo con su familia de Buenos Aires. Le dijo que luego iría a la costanera y después se encontraría con ella para brindar.

"Le escribí como a la 01:00 y nunca me contestó. Dije 'no lo voy a molestar', el último estado de él fue como a las 4:30. Estaba con un montón de gente", detalló la madre del joven y amplió: "No me preocupé. A las 7 suena el teléfono y cuando atiendo me dice la prima que el amigo tenía el teléfono de Tomi y que la había llamado para decirle que estaba en el hospital".

La mujer, quien trabaja en el hospital donde llevaron a Tomás, añadió: "Cuando llegué mis compañeros me hicieron pasar rápido y ahí me encontré con esa situación. Vino el médico y me dijo que habían tratado de hacer todo lo posible, pero no pudieron hacer nada".

"Era mí bebé, era mi debilidad. Mi único hijo varón", lamentó y agregó: "Si tenía que defender a un amigo lo defendía, pero no era de salir a buscar pelea Era compañero, era bueno, era trabajador. Tenía un montón de amigos, todo el mundo lo quería".

Así fue la pelea en la playa antes del asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita

Samanta insistió en que quiere justicia y expresó: "Soy una mamá consciente de las cosas. Si mi hijo hubiera andado en cosas raras o fuera un chorrito, me la hubiese venido venir, pero no. (...) Es lo que yo le dije siempre, por grandote te van a agarrar entre un montón y fue lo que pasó".

La madre del joven asesinado de 18 años también enfatizó sobre la presunta falta de presencia policial en la playa y detalló: "Creo que había creo que gendarmes pero estaban en la vereda de enfrente, en la playa no había nadie".

"Hubo mucha gente que llamó a la policía y llegaron cuando ya estaba apuñalado. Lo único que espero es que se haga Justicia porque a mi hijo no me lo devuelve nadie", concluyó.

AS.