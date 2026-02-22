Un motociclista murió al caer de un médano en Villa Gesell: la familia pide ayuda para trasladar el cuerpo a Ensenada

Un hombre de 28 años, identificado como Andrés Alberto Alemán, murió este sábado en Villa Gesell luego de sufrir un violento accidente cuando circulaba en motocicleta por los médanos del sector norte del distrito.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el conductor, oriundo de la localidad de Ensenada, avanzaba sin casco ni protección adecuada y se encontró de manera imprevista con un médano abruptamente cortado, circunstancia que provocó una caída de consecuencias fatales.

El episodio ocurrió durante la edición 2026 del Enduro del Verano, considerada la competencia de motos y cuatriciclos de mayor convocatoria en América Latina. El evento reúne a más de 1.300 competidores y convoca a miles de espectadores en la costa bonaerense cada temporada.

Tras el siniestro en los médanos de Villa Gesell, bomberos voluntarios brindaron la primera asistencia en el lugar. Debido a la gravedad del cuadro, el equipo médico practicó la intubación y suministró adrenalina, además de aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado urgente al hospital municipal.

Pese a las intervenciones realizadas en la ambulancia, el joven ingresó al centro de salud sin signos vitales y los médicos constataron el fallecimiento.

Colecta solidaria para trasladar el cuerpo de Andrés Alemán a Ensenada

Confirmada la muerte tras el accidente en el Enduro del Verano 2026, amigos y familiares de Alemán comenzaron a despedirlo mediante publicaciones y mensajes difundidos en Instagram.

Además, familiares y allegados impulsan una campaña para reunir fondos destinados al traslado del cuerpo desde la ciudad balnearia hasta Ensenada, su ciudad natal. La colecta también busca afrontar los gastos del sepelio.

Más allá del accidente en las dunas de Villa Gesell, el nombre de Andrés Alemán adquirió notoriedad pública por sus antecedentes judiciales.

Investigadores lo señalaban como presunto integrante de la conducción de una organización dedicada al narcotráfico que operaba en Mosconi y Punta Lara. Además, era investigado en relación con un sangriento hecho reciente ocurrido en Ensenada.