“Chicho me quiso matar”: los últimos mensajes de Thania

Thania Santillán (22) estaba aterrada. Al menos se desprende de los últimos mensajes que envió antes de ser asesinada por su expareja en la localidad de Las Tinajas, provincia de Santiago del Estero. “Chicho me quiso matar con la escopeta”, contó.

Eran las 9 de la mañana del viernes 20 de febrero. El intercambio quedó registrado en el teléfono de la joven. Fue el último contacto.

Una hora más tarde, el peligro que había anticipado se volvió irreversible. Diego Salto, su expareja, la mató de tres disparos. Thania cayó al suelo y el agresor se quedó allí, sin escapar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un vecino que advirtió la escena llamó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron, encontraron el cuerpo y al acusado armado. Impedía que los médicos se acercaran. Amenazaba. Gritaba. Recién después de una negociación permitió que un enfermero se aproximara. Thania ya estaba muerta.

El femicida se atrincheró durante horas antes de entregarse.

La joven tenía 22 años, vivía en la capital santiagueña y había viajado al interior para visitar a familiares durante los carnavales. Estudiaba enfermería y proyectaba su futuro en el cuidado de otros. También cantaba cumbia y participaba en actividades solidarias.

Horas después, su madre intentó poner en palabras lo que no tiene explicación. “Tan joven, llena de proyectos, de sueños, viviste la vida, pero te quedaba aún más por entregar”, escribió en sus redes sociales. El mensaje se convirtió en el retrato más íntimo del impacto que dejó el femicidio.

“Es tan difícil asumir, es difícil de explicar todo lo que se está viviendo, siempre, mi bebé hermosa”, continuó. Y dejó una frase que expone la dimensión de la pérdida: “Es injusto lo que te pasó; Dios hará justicia, lo puedo asegurar”, posteó.

La despedida terminó con una promesa suspendida en el tiempo. “Descansa, mi amor, dulces sueños, hasta que Dios nos dé el privilegio de volvernos a encontrar”.

En el perfil de Thania, las palabras comenzaron a multiplicarse. Amigos, docentes y compañeros dejaron mensajes que reconstruyen quién era. “Que Dios te tenga en la gloria, amiga”, escribió una de sus amigas. “Fuiste una excelente persona”, agregó otra.

También la institución donde estudiaba expresó públicamente su dolor.

Cómo sigue la causa. Diego Salto permanece detenido e imputado por femicidio. La fiscalía ordenó pericias sobre el arma secuestrada, los teléfonos de la víctima y del acusado y la reconstrucción de la secuencia previa al crimen. También se toman testimonios para establecer el contexto de la relación y los episodios anteriores.

El acusado se entregó horas después del hecho, tras permanecer atrincherado en el lugar. Desde entonces permanece alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por el crimen de la joven de 22 años que había viajado desde la ciudad de Santiago del Estero a Las Tinajas y nunca regresó.