Una brutal pelea por un incidente de tránsito terminó en un asesinato

La secuencia dura apenas unos segundos, pero es suficiente para despertar bronca e indignación. En una esquina de la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui, una discusión de tránsito escaló hasta convertirse en una pelea a golpes. Darío Andrés Lau, de 54 años, cayó al suelo tras recibir varios golpes. Murió minutos después. Frente a él estaba Agustín Elías Perrone Carozzo, un motociclista de 25 años que ahora enfrenta una causa por homicidio.

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Agote y la calle 366, en el partido bonaerense de Berazategui, tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto Honda CBX 250. Según reconstruyeron los investigadores a partir de testimonios y videos, el conflicto se inició cuando el conductor del auto habría encerrado al motociclista durante una maniobra y dañado parte de su vehículo. La discusión derivó rápidamente en una agresión física.

Las imágenes muestran que Lau descendió del auto con un palo en la mano y atacó al joven. Instantes después, Perrone respondió con golpes de puño. El automovilista cayó al suelo y quedó inmóvil. El propio motociclista volvió sobre sus pasos e intentó asistirlo, pero ya no reaccionaba.

Cuando el SAME llegó al lugar, constató la muerte. La policía detuvo a Perrone en el lugar y lo puso a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, que investiga el caso como homicidio mientras espera el resultado de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El perfil del acusado quedó rápidamente expuesto. Perrone había practicado Muay Thai durante su adolescencia, una disciplina de combate basada en el uso de golpes. Con el tiempo, su vida giró hacia otra pasión: los motores. Se dedicaba a la venta de piezas para vehículos de competición y tenía vínculos familiares con el automovilismo zonal.

Su presencia en redes sociales mostraba un interés marcado por las motocicletas, la mecánica y la velocidad. Nada anticipaba, según su entorno, un desenlace como el que ocurrió el viernes.

Cómo sigue la causa. La investigación ahora busca determinar si la muerte fue consecuencia directa de los golpes o si hubo otros factores médicos. También se analizan los videos que circularon en redes sociales y que registraron la pelea desde distintos ángulos, convertidos en una prueba central del expediente.

Mientras la Justicia avanza, el caso volvió a poner en evidencia la violencia latente en los conflictos de tránsito y cómo una reacción impulsiva puede tener consecuencias irreversibles.