Las escuchas de los narcogendarmes que coordinaban viajes con cocaína

“Ya tenés fecha, como te digo, como te dije la vez pasada, siempre puede haber modificaciones, ¿viste? Pero ya tenés vos, sería la del 24 si no me equivoco, esa sería fechita, ese es tu momento de brillar”. El mensaje de audio atribuido a uno de los gendarmes acusado de coordinar viajes con cocaína en el norte argentino es uno de los cientos que figuran en el expediente que comenzó a ventilarse en un juicio que revela –como pocas veces– el entramado de una organización conformada por narcos y miembros de una fuerza federal.

Las escuchas fueron reproducidas durante el juicio oral en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. Según la fiscalía, esos audios no solo confirman los viajes por los que llegaron a juicio, sino que revelan la estructura, los roles y el funcionamiento interno de la organización.

Los mensajes muestran cómo planificaban cada traslado, cómo se protegían y cómo hablaban del negocio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Todo sea por el futuro de la asociación”, se escucha en uno de los audios.

“Los Peluches”. En total, están siendo juzgados siete acusados, entre ellos cinco gendarmes en actividad, exintegrantes de la fuerza o aspirantes, señalados como responsables del transporte de 334 kilos de cocaína en dos envíos detectados en mayo y octubre de 2024 en puestos de control del sur provincial. La fiscalía los acusa de haber integrado una organización dedicada al traslado de estupefacientes, con roles definidos que incluían el acondicionamiento de la droga, la coordinación de los viajes y el seguimiento de los cargamentos hasta destino.

Muchos de los mensajes que forman parte del acervo estaban en un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches”, integrado por gendarmes en actividad, exonerados y aspirantes.

En los audios hablan sin códigos formales, con naturalidad, como si se tratara de una tarea más. “Vos mirás los detalles ¿viste? Ahí es donde te llama la atención… el milico es inquieto, ¿viste? Entonces, hay que evitar eso, tiene que estar lo más original posible y bien hecho el trabajo”, se escucha en uno de los mensajes donde explican cómo ocultar la droga.

La obsesión era no despertar sospechas. “Hay varios lugares donde se puede poner, ¿viste?… mientras más original la ves a la chata, cuando va a un control, más pasás desapercibido”, agregaban. La camioneta debía parecer intacta. Sin marcas. Sin rastros.

El método era minucioso. “Le hacen un cajoncito adentro, le comen la gomaespuma, ¿viste?, y atrás en el cierre, vos abrís y ahí entran unos cuantos ‘celulares’”, decían, usando una palabra clave para referirse a los paquetes de droga.

El plan no terminaba ahí. También había instrucciones para atravesar los controles. “Bueno, ya sabés, sos de la ‘Urisanti’ Santiago… y ya está ya, sos vos…”, recomendaban. Y si eso no alcanzaba, había una alternativa: “Ahí le ponés la historia que vos quieras”.

La organización funcionaba como una estructura aceitada. Cada uno tenía un alias. “Estoy con ‘Pichón’… vos sos ‘Osito’; el otro, ‘Oso’; y así… el otro ‘Pulga’”, se escucha.

De acuerdo a la investigación, los viajes se monitoreaban en tiempo real. “Soy Coco, estoy en viaje te aviso, cuando estoy instalado”, indicaban que debía avisar el transportista. Y después, el control permanente: “El domingo conectate de vez en cuando… mandame un dedito algo, para yo saber que va todo bien”.

Cuando el traslado terminaba, llegaban los festejos. “Hijo de chula… entraron esos dos, siete, cero (270), sin problema… ja”, celebraron en un audio. El número hacía referencia a la cantidad transportada. El éxito se medía en kilos. También en reconocimiento. “Pasaste como el mejor cabo primero de la Nación”, le dijeron a uno de los imputados.

El dinero era el objetivo final. “Decile a ‘Pichón’ que le voy a pedir también 6… 2 para vos, 2 para ‘Pichón’ y 2 para mí”, se escucha sobre el reparto.

En esos intercambios, la actividad se disfrazaba de proyecto. “Vamos que la empresa tiene que ir pum para arriba. La asociación, el microemprendimiento”, afirmaban. Y lo celebraban como una bendición. “Hicimos el viaje gratis perfecto, tanto de ida como de vuelta che, fuimos bendecidos por el señor”.

La ruta de la cocaína

C.C.

La investigación que por estos días se ventila en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta tiene como eje dos operativos realizados en 2024 que permitieron interceptar un total de 334 kilos de cocaína transportados en camionetas.

El primero ocurrió el 19 de mayo, en el puesto de control de General Pizarro, sobre la ruta provincial 5. Allí fue detenido el cabo primero Diego Delgado, quien trasladaba 303 kilos ocultos en una camioneta Toyota Hilux. El propio gendarme admitió el transporte al ser requisado.

El segundo procedimiento se concretó el 26 de octubre en el control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. En ese caso, los efectivos secuestraron 31 kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de la rueda de auxilio de una Volkswagen Amarok conducida por otro de los acusados.

Ambos operativos fueron el punto de partida para reconstruir la estructura de la organización y detener al resto de los imputados.