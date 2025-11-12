Estela de Carlotto: “Este hombre no es un Presidente, es un monstruo”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó como “un monstruo” al presidente Javier Milei y aseguró que en la Argentina actual se vive “una democracia sucia”.

“Democracia sucia”

“Tenemos democracia, pero estamos peleados porque esta es una democracia sucia, donde vale todo, la plata se gira donde quieren ‘los privilegiados’ y el pueblo está empobrecido”, sostuvo Carlotto, de 94 años.

“Este hombre, que yo no considero un presidente, sino un monstruo, porque con tranquilidad comete delitos que no se castigan y está destruyendo nuestro país en lo moral y económico”, agregó en declaraciones a El Destape Radio.

“El presidente fue elegido por segunda vez: hay algo que anda mal”, expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Y luego completó: “Quizás no estábamos preparadas para dar notas para que la gente entienda qué tiene que hacer… hay otras personas buenas… pero hay miedo y eso paraliza y te dice ‘no te metas, cuidado’. Aunque un gobierno sea votado, el miedo borra la palabra democracia”.

Jubilados

“Vemos a los jubilados, cómo los golpean”, cuestionó en otra parte de la entrevista.

Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que el próximo 24 de marzo realizará una vigilia conmemorativa a 50 años del golpe de Estado de 1976.