Ranking de intendentes: Jofré, Tassano y Stelatto, entre los diez con mejor imagen del país

Según el ranking federal de intendentes elaborado por CB Consultora Opinión Pública, tres jefes comunales del NEA se ubicaron entre los diez más valorados del país, y uno de ellos registró el mayor crecimiento mensual de su imagen.

El intendente de Formosa capital, Jorge Jofré, se posicionó en el segundo lugar nacional, con una imagen positiva del 60,3%, apenas por debajo del mendocino Ulpiano Suárez (60,8%). Jofré combina una gestión de cercanía con perfil bajo, respaldada por la estructura política del justicialismo provincial.

En Corrientes, Eduardo Tassano (ECO-UCR) logró ubicarse tercero en el ranking nacional, con un 59,2% de imagen positiva, lo que lo confirma como uno de los intendentes mejor evaluados del litoral. Su gestión, centrada en la modernización urbana y la infraestructura, es percibida como eficiente y sin grandes conflictos.

Stelatto y Nikisch, el mapa misionero chaqueño

El intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, figura en el quinto puesto nacional, con 60,4% de aprobación, sostenido por su alianza con el Frente Renovador de la Concordia y una gestión con foco en obras públicas y servicios urbanos.

Por su parte, en Resistencia, el radical Roy Nikisch protagonizó el mayor crecimiento del mes, con un incremento de 2,9 puntos en su imagen positiva respecto a septiembre. Aunque se ubica en el puesto 16°, el salto lo coloca como una de las figuras emergentes del escenario municipal chaqueño.