En el programa “QR!”, que se emite por Canal E, el periodista Santiago O’Donnell analizó la reciente designación de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola en el Ministerio de Justicia y cuestionó el contexto político y judicial en el que se producen esos nombramientos.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, el autor del libro "Filtraciones: Periodismo, política y servicios" planteó que estos cambios reflejan un sistema de poder que, según su mirada, funciona con altos niveles de impunidad.

“Lo que demuestran estos nombramientos es que hay un nivel de impunidad bastante grosero y que te lo están mostrando en la cara todo el tiempo”, sostuvo O’Donnell al comienzo de la conversación.

El periodista vinculó su análisis con las filtraciones del caso Lago Escondido, un escándalo que involucró a jueces, funcionarios y empresarios que viajaron juntos a una estancia en la Patagonia. Según explicó, ese episodio expuso vínculos entre sectores del poder político, judicial y mediático.

Filtraciones y poder en la Justicia

Durante el diálogo, O’Donnell remarcó que las filtraciones periodísticas cumplen un rol central para exponer posibles irregularidades en estructuras de poder. “Estamos discutiendo información. Si esas personas viajaron o no viajaron, eso se puede comprobar por muchas vías”, afirmó, al referirse al manifiesto de vuelo que registró el traslado del grupo al sur del país.

En ese sentido, señaló que el debate sobre si el material fue obtenido de manera irregular no debería impedir investigar los hechos. “No hace falta una captura de WhatsApp para saber lo que pasó; hay miles de maneras de investigarlo”, agregó.

Para el periodista, el problema surge cuando el sistema judicial decide no avanzar sobre determinados temas. En su análisis, esto genera la percepción de que algunos sectores del poder actúan sin consecuencias.

Quién es Juan Mahiques, el nuevo ministro de Justicia de Milei

En el programa también se abordó la designación de Mahiques como ministro de Justicia. O’Donnell cuestionó esa decisión al considerar que el funcionario estuvo vinculado a los debates surgidos tras las filtraciones. “Nombrar a un protagonista de Lago Escondido como ministro de Justicia es reflejarle a la sociedad que se tiene un poder casi ilimitado”, expresó.

Además, el periodista planteó que existen tensiones históricas dentro del sistema judicial y político argentino, especialmente durante los gobiernos vinculados al macrismo, donde —según señaló— distintos grupos disputaban influencia dentro de la Justicia.

La discusión sobre el rol del periodismo

El debate también incluyó una reflexión sobre el papel del periodismo frente a estas filtraciones. O’Donnell sostuvo que el trabajo periodístico se centra en verificar si la información es verdadera y si puede sostenerse con evidencia. “El criterio del periodismo es saber si algo es cierto o no. Después la Justicia decide si esa información sirve como prueba”, explicó durante la entrevista.

Para el autor, las filtraciones se convirtieron en una herramienta clave para revelar situaciones de corrupción o conflictos de interés que de otra forma permanecerían ocultas.

