El ministro Juan Bautista Mahiques apoyó las Sociedades Anónimas Deportivas para los clubes

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, manifestó públicamente su respaldo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y consideró que los clubes de fútbol deberían tener la posibilidad de elegir libremente su modelo de administración. La declaración volvió a poner en el centro del debate la discusión sobre el futuro institucional de las entidades deportivas en Argentina.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario fue contundente respecto a su postura. “Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”, afirmó, y sostuvo que su posición se basa en que cada institución debería poder definir su forma de organización mediante la decisión de sus socios.

Mahiques, quien recientemente asumió como titular de la cartera de Justicia, señaló que sería positivo que los clubes tengan la posibilidad de optar entre continuar como asociaciones civiles o transformarse en sociedades anónimas, un modelo que ya existe en distintos países del mundo. Según explicó, la discusión debería centrarse en garantizar la libertad de elección para cada institución.

El debate sobre las SAD en Argentina

La discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas se intensificó en los últimos años en Argentina, especialmente tras iniciativas impulsadas desde el Gobierno nacional para habilitar este modelo en el fútbol profesional.

Actualmente, la mayoría de los clubes del país funcionan como asociaciones civiles sin fines de lucro, una estructura histórica que les otorga a los socios el control institucional de las entidades. En este sistema, las decisiones se toman a través de asambleas y elecciones internas, y las instituciones no pueden ser propiedad de empresas privadas.

Sin embargo, el modelo de sociedades anónimas propone que los clubes puedan convertirse en empresas o recibir inversiones privadas a cambio de participación accionaria. Quienes apoyan esta modalidad sostienen que podría facilitar el ingreso de capital, mejorar la gestión económica y modernizar la estructura de las instituciones deportivas.

En ese contexto, las declaraciones de Mahiques vuelven a colocar el tema en agenda, ya que se trata de una discusión que involucra tanto al ámbito deportivo como al político y judicial.

La postura del Gobierno y el rol de la Justicia

El funcionario también hizo referencia a los procesos judiciales vinculados con el tema. En particular, recordó que existen causas en trámite relacionadas con la implementación de las SAD en el fútbol argentino y con medidas cautelares que frenaron algunos intentos de avanzar con ese modelo.

Según señaló, la resolución de esos expedientes podría ser clave para definir el futuro de la discusión. Mientras tanto, insistió en que su postura personal es que cada club tenga la libertad de decidir su organización institucional.

El debate se da en un contexto de fuerte resistencia por parte de sectores del fútbol argentino, especialmente desde la dirigencia de varios clubes y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que históricamente ha defendido el modelo de asociaciones civiles.

Un tema que divide al fútbol argentino

La discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas genera posiciones enfrentadas dentro del mundo del fútbol. Por un lado, algunos dirigentes y especialistas sostienen que permitir la inversión privada podría mejorar la competitividad de los clubes y fortalecer su estructura financiera.

Por otro lado, sectores de la dirigencia deportiva y de los hinchas consideran que el modelo empresarial podría afectar la identidad social y cultural de las instituciones, que históricamente fueron gestionadas por sus socios y tienen un fuerte vínculo con sus comunidades.

En ese marco, las declaraciones del ministro de Justicia vuelven a reactivar un debate que atraviesa tanto a la política como al deporte en Argentina. La discusión sobre si los clubes deben seguir siendo asociaciones civiles o transformarse en sociedades anónimas continúa abierta y promete seguir generando controversia en los próximos meses.

