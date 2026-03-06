Juan Bautista Mahiques confirmó quiénes estarán al frente de la Oficina Anticorrupción y la IGJ: “Son personas preparadas y de mi confianza”

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó quiénes estarán al frente de dos organismos clave del Estado: la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia. Además, defendió los pedidos de renuncia a los funcionarios que formaban parte de la gestión anterior y aseguró que los reemplazos responden a su equipo de confianza.

Según explicó el funcionario, la Oficina Anticorrupción será conducida por Gabriela Zangaro, jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas desde 2003 y actual consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación. La magistrada reemplazará en el cargo a Alejandro Melik.

“La Oficina Anticorrupción la lidera una jueza que es una propuesta muy firme y entiendo que su designación va a salir la semana que viene”, explicó Mahiques al confirmar el nombramiento.

En paralelo, el ministro también anunció quién estará al frente de la Inspección General de Justicia. Se trata del abogado Alejandro Ramírez, quien reemplazará a Daniel Vítolo.

Ramírez es un abogado especializado en la materia y egresado de la Universidad Austral. En el pasado, además, litigó contra la Asociación del Fútbol Argentino en una causa vinculada con la venta de relojes de lujo relacionados con la Selección argentina campeona del mundo.

El cambio en la conducción de la IGJ se produce luego de la renuncia de Vítolo, quien había iniciado investigaciones sobre presuntas irregularidades en la AFA e incluso había solicitado la designación de veedores en la entidad.

Al ser consultado sobre los pedidos de renuncia a funcionarios de la gestión anterior, Mahiques defendió la decisión y aseguró que se trata de una práctica habitual cuando asume un nuevo ministro.

“Un ministro que llega y pide la renuncia de todos los funcionarios políticos es lo más habitual. Cada ministro llega con gente propia”, explicó el titular de la cartera de Justicia.

Además, remarcó que los nuevos funcionarios fueron elegidos por su trayectoria profesional. “Son personas preparadas, idóneas y de mi confianza”, sostuvo al referirse a los nombramientos.

El ministro también se refirió a otros cambios dentro del área. Confirmó que Sebastián Amerio asumirá como nuevo Procuración del Tesoro de la Nación, cargo que hasta ahora ocupaba Santiago María Castro Videla.

Tras ese movimiento, Castro Videla pasará a desempeñarse como subprocurador. Según explicó Mahiques, el cambio no responde a un cuestionamiento a su gestión, sino a una reorganización del equipo dentro del Ministerio de Justicia.

