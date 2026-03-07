Victoria Villarruel buscó bajar la tensión con el Gobierno desde Mendoza: "De mi parte siempre lo mejor"

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió este sábado al tradicional desayuno que organiza la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en Mendoza, una de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que este año celebra su 90° edición. En ese contexto evitó profundizar las diferencias políticas con la Casa Rosada y dijo: “De mi parte siempre lo mejor, la mejor voluntad para servir al pueblo argentino”.

Al ingresar al evento, la titular del Senado fue recibida por el nuevo presidente de COVIAR, Fabián Ruggeri, y explicó que su presencia respondió al propósito de “darle relevancia” a una festividad que sintetiza décadas de trabajo del sector vitivinícola argentino y que forma parte de la construcción de la marca país vinculada al vino.

Victoria Villarruel con el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, Fabián Ruggeri | Foto gentileza COVIAR

“Entiendo que es un momento muy importante para los mendocinos y no me interesa tampoco desviar la atención de eso porque son 90 años trabajando para crear una marca país, un producto del cual dependen muchos mendocinos”, expresó ante medios locales cuando le preguntaron por el discurso que el presidente Javier Milei pronunció en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Concluyó la primera vendimia del País

Consultada por el clima político que rodea al Gobierno nacional, Villarruel buscó dar por cerrado el tema y sostuvo: “De mi parte siempre lo mejor, la mejor voluntad para servir al pueblo argentino”.

Victoria Villarruel evitó escalar la pelea con el Gobierno

De acuerdo con información de Noticias Argentinas, la presidenta del Senado insistió en que el eje de su visita debía concentrarse en la importancia de la actividad vitivinícola para la economía regional. “Solamente quiero hablar de lo que hoy es lo más importante: la Fiesta de la Vendimia”, afirmó al referirse al valor productivo del sector.

En ese mismo registro, Villarruel evitó profundizar el cruce público con el diputado libertario Luis Petri, quien días atrás la calificó de “golpista”. Ante la consulta periodística sobre esas declaraciones, la vicepresidenta respondió de forma breve y directa: “No voy a hablar de esa persona”.

Lejos de exhibir incomodidad frente a cuestionamientos surgidos dentro del oficialismo, la vicepresidenta intentó cerrar el intercambio mediático acompañada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y afirmó: “No estoy incómoda, me siento en casa”.

La vicepresidente Victoria Villarruel junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo | Foto gentilza COVIAR

Encuesta en redes sociales: Kicillof, Villarruel y Massa casi duplican el nivel de rechazo de Milei y Bullrich

Sin embargo, dejó planteada una advertencia respecto de las acusaciones difundidas en su contra. “Las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas”, concluyó Villarruel, con el objetivo de dar por cerrada la pelea que ya tiene varios capítulos y pareciera que continuará pese a su intento por finarlizarla.

Victoria Villarruel se reúne en Mendoza con el sector agropecuario

La presencia de la vicepresidenta en la provincia surgió primero en el ámbito de la COVIAR, sin una comunicación formal previa con el Poder Ejecutivo provincial. Desde el gobierno mendocino indicaron que cada año se cursa una invitación a autoridades nacionales “en el marco del protocolo institucional” vinculado a la Vendimia.

La agenda oficial de Villarruel, quien ejerció de manera interina la conducción del Poder Ejecutivo ante la ausencia de Javier Milei, sumó además una actividad en el sur mendocino. Por primera vez, la Sociedad Rural del Valle de Uco recibirá a un presidente en funciones en su sede ubicada en Eugenio Bustos.

José Mayans: “Bullrich quiere sustituir a Villarruel en la fórmula 2027 y después ser presidenta”

En relación con ese encuentro, el titular de la entidad rural, Mario Leiva, anticipó: “Vamos a aprovechar la visita de la vicepresidente para plantearle y visibilizar la situación crítica del sector primario mendocino”.

Para cumplir con esa actividad, Villarruel recorrerá más de cien kilómetros desde el predio del Agasajo Vendimial situado en Godoy Cruz hasta la sede de la entidad agropecuaria.

NG/DCQ