Concluyó la primera vendimia del País

El pasado 17 de enero Jujuy celebró la ceremonia de cosecha de la vid más temprana del país. Por su latitud y clima, los valles templados de Jujuy es la región que puede cosechar las uvas tan pronto, en comparación con Salta, San Juan o La Rioja que cosechan a principios de febrero; o Mendoza y La Patagonia que cosechan desde mediados de febrero y hasta finales de marzo.

En su 6° edición desde que comenzaron a producir y comercializar vinos, Bodega La Magdalena recibió a 450 visitantes de todo el país, entre los que estuvieron el Ministro de Turismo de la Provincia de Jujuy, Federico Posadas, junto a una comitiva del Ministerio en representación oficial de la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El itinerario:

La ceremonia tuvo inicio a las 18:30 h del sábado, donde realizaron una ceremonia protocolar que luego dio lugar al corte tradicional de uvas. Los invitados participaron activamente de la cosecha con tijeras de vendimiar, e introduciendo los racimos de uva dentro de la máquina de molienda. Una vez concluída la cosecha, la Familia Ance (propietarios de los viñedos y la bodega) llevaron a los invitados a un recorrido por las +20 ha donde, además de los viñedos, conocieron las cabañas turísticas de la bodega y dos cavas subterráneas.

Una de las cavas funciona hoy como museo con muestras de maquinarias antiguas utilizadas hace más de 80 años, cuando los primeros integrantes de la familia comenzaron a trabajar las tierras, mientras que, la segunda, funciona como una cava tradicional donde almacenan los vinos de guarda que La Magdalena empezará a comercializar este año.

También pudieron visitar el restaurante que está próximo a inaugurar durante el primer trimestre del año; y la cafetería La Victoria, que en sus inicios fue la primera escuela de Monterrico.

Para la cena, los invitados degustaron la línea completa de Flor del Valle, integrada por Sauvignon Blanc, Malbec, Blend de tintas, Merlot, Cabernet Sauvignon y un rosado de Merlot, que acompañaron con lomo al champignon como plato principal, y perlas de manzana al malbec como postre.

La Reina de la Vendimia:

Por primera vez desde el inicio de esta celebración, La Magdalena eligió a su primera Reina de la Vendimia Romina Soledad Baldiviezo, elegida por el público y un jurado que evaluó simpatía y presentación de todas las participantes, al igual que a Jimena Abad y Tatiana Vasquez, primera y segunda princesa respectivamente.

Cecilia Fernández Gerenta de Eventos de la bodega concluyó: “El evento superó todas nuestras expectativas porque vino muchísima gente de forma orgánica y de provincias que antes no habían venido. Esta cosecha saldrá a la venta recién el año que viene y ya tenemos compromisos de compra para exportación, además de tener una fuerte demanda interna tanto en Buenos Aires como el resto de las provincias.”