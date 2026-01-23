OSPAT lidera el ranking nacional de obras sociales mejor valoradas del país en este 2026

La Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) encabeza el ranking nacional de obras sociales correspondiente a 2026, de acuerdo con la evaluación publicada por el sitio especializado MiObraSocial.com.ar.

Según los datos difundidos en enero de este año, OSPAT alcanzó 3,76 puntos sobre 5, el puntaje más alto entre las principales obras sociales del país. El relevamiento se construye a partir de miles de votos y comentarios de usuarios, quienes valoran su experiencia en aspectos vinculados a la atención médica, el acceso a los servicios y la capacidad de respuesta ante distintas situaciones.

El ranking ubica a OSPAT en el puesto número uno del ranking y refleja la percepción de los afiliados sobre el funcionamiento cotidiano del sistema de cobertura. En un contexto marcado por las dificultades estructurales del sistema de salud, la valoración de los usuarios adquiere un peso significativo como indicador de desempeño.

Desde la conducción de la Obra Social remarcaron que este primer lugar en el ranking nacional implica una responsabilidad aún mayor de cara al futuro. “Ser la obra social mejor valorada del país nos impulsa a redoblar el compromiso, a seguir escuchando a nuestros afiliados y a fortalecer cada uno de nuestros servicios, tanto presenciales como digitales”, expresaron.

Con presencia en distintas provincias del país, OSPAT presta cobertura a miles de afiliados y continúa desarrollando estrategias orientadas a mejorar la calidad de atención y optimizar los canales de contacto con sus usuarios.

Este reconocimiento expresa el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, basado en una gestión que prioriza a las personas, garantizando una cobertura médica ágil y simple. Desde OSPAT destacan que el primer puesto en el ranking no es una casualidad, sino la consecuencia de una forma de entender la salud como un derecho que debe garantizarse con compromiso, profesionalismo y humanidad.

“Este logro es colectivo. Pertenece a cada trabajador y trabajadora que todos los días sostiene la obra social, a cada prestador que acompaña con profesionalismo y, fundamentalmente, a cada afiliado que confía en OSPAT”, señalaron desde la institución.

Porque la salud se construye entre todos, OSPAT reafirma su compromiso de estar presente, acompañando a las personas en cada etapa de su vida.