Entrevista a Carola Terreni: el corazón de HapusKids

Precisamente eso: vivimos acelerados, y ese ritmo no favorece lo que los niños más necesitan, que es jugar. El juego es su gran tarea: ahí aprenden a esperar, a compartir, a resolver conflictos y a conocerse. Sin embargo, muchos chicos hoy tienen poco tiempo para el juego libre, están sobreestimulados y pasan largas horas frente a pantallas. HapusKids nació como una respuesta a esa desconexión, un espacio para recuperar la calma, la creatividad y la imaginación.

¿Qué servicios brinda HapusKids?

HapusKids es una escuela dirigida a adultos que trabajan o conviven con niños: docentes, terapeutas, padres, abuelos, tíos. Ofrecemos formaciones, talleres y experiencias —presenciales y online— que ayudan a recuperar la creatividad y la confianza en el juego y las artes como lenguaje de conexión.

¿Cómo lográs que los adultos vuelvan a conectarse con su propia infancia para acompañar mejor a los niños?

Cuando un adulto se reconecta con su creatividad, cambia todo. En nuestros talleres trabajamos con el movimiento, el arte y los cuentos. Jugamos con elementos como el espacio, el tiempo, la energía y el equilibrio. Cuando el cuerpo se expresa libremente, se despierta algo interior: la capacidad de crear, imaginar y empatizar.

En tus formaciones hablás mucho de reconectar con lo humano. ¿Qué significa para vos “reconexión” en un tiempo dominado por la tecnología y la inmediatez?

Reconectar es volver a nosotros mismos, a nuestros cuerpos y emociones, y también a las emociones de los demás. Es recuperar la capacidad de escuchar profundamente, mirar con atención y estar presentes de verdad.

¿Qué transformaciones observás en los alumnos después de vivir la experiencia HapusKids?

Lo primero que aparece es una sensación de alivio. Las personas se aquietan, se abren, recuperan la confianza en su intuición y vuelven a disfrutar del trabajo con los niños.

¿Qué mensaje te gustaría dejar?

Jugar es crear, sanar, aprender y conectar. Cuando un niño juega, florece. Y cuando un adulto se anima a jugar otra vez, se enciende algo que ilumina a todos a su alrededor.

HapusKids

www.hapuskids.com

@hapuskids

+54 9 11 4184 0127