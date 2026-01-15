Cecilia López: una médica que transformó la prevención en un modelo de salud comunitaria en la ciudad de Campana

Creció jugando a ser doctora mientras su madre trabajaba: armaba clínicas improvisadas en su casa, convencida de que podía curar a todos sus muñecos. Con los años, ese juego se transformó en vocación. Estudió medicina, se especializó y hoy, con más de 30 años de ejercicio profesional, asegura que volvería a elegir esta profesión sin dudarlo.

Ese recorrido personal y profesional dio forma a un proyecto que hoy es referencia en la ciudad de Campana: el Centro Médico Rawson. Inaugurado en 2020 junto a su familia —sus hijos Camila y Fabrizio y su esposo, también médico y cofundador—, el centro nació con una mirada innovadora: poner la prevención en el centro del sistema de salud. Paradójicamente, su apertura coincidió con la llegada de la pandemia de COVID-19, un contexto que reforzó aún más la necesidad de repensar cómo cuidamos la salud.

Actualmente, el Centro Médico Rawson es mucho más que un espacio de atención: es una familia laboral de más de 150 personas visibles y no visibles, de los cuales son más de 100 profesionales de salud que trabajan de manera articulada junto a personal administrativo, técnico y de apoyo, sosteniendo un modelo basado en el trabajo en equipo y la atención integral.

Uno de los pilares del centro son los circuitos preventivos de salud, diseñados y patentados por la Dra. López a partir de su experiencia clínica y preventiva. Estos circuitos permiten evaluar de manera ordenada y anticipada los principales riesgos de salud, facilitando el diagnóstico temprano y el seguimiento continuo. Entre ellos se destacan:

Circuito Anual

Circuito Cardiológico

Circuito Ginecológico

Mujeres en Rojo

Circuito Kid (Infantil)

Circuito PostCOVID

Circuito de Diabetes

“Los circuitos no buscan medicalizar, sino anticiparse, detectar a tiempo y acompañar”, explica. La lógica es simple pero potente: convertir la prevención en un hábito cotidiano, accesible y sostenido.

Esa misma filosofía se refleja en los 10 Tips de Salud que la médica comparte desde hace años con pacientes y comunidad, entendidos como hábitos básicos —alimentación, actividad física, control anual, vacunación, sueño, evitar tóxicos, uso responsable de medicamentos, salud sexual, vitamina D, autoestima, manejo del estrés y vida en comunidad— comparables a algo tan cotidiano como lavarse los dientes.

“No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo posible. Mejor hecho que perfecto”, resume.

Además de su tarea asistencial, Cecilia López desarrolla una intensa actividad en charlas y capacitaciones en empresas, donde trabaja la prevención, el bienestar y la salud laboral desde un enfoque integral. “La salud no empieza en el consultorio; empieza mucho antes, en cómo vivimos, trabajamos y nos vinculamos”.

A más de tres décadas de haber elegido la medicina, su mirada sigue siendo la misma: cercana, preventiva y profundamente comprometida con las personas. Hoy, su mayor orgullo no es solo un centro médico en expansión, sino una comunidad de profesionales y pacientes que entienden que la salud se construye en equipo.

