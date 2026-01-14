Tomás Forte: un caficultor argentino apasionado

Tomás Forte es ingeniero agrónomo, inquieto y curioso. En 2021 se mudó a Salta y, en una charla informal con amigos, escuchó un dato que le quedó dando vueltas: en Bolivia, a pocos kilómetros de la frontera norte de Salta, se produce café de muy buena calidad. Comparten clima, geografía y vegetación. Entonces apareció la pregunta inevitable: ¿por qué allá sí y acá no?
Esa noche casi no durmió. Leyó artículos, buscó antecedentes y empezó un camino que todavía está en construcción: producir café argentino. No como una rareza, sino como un cultivo posible.
Los primeros pasos no fueron en un escritorio. Tomás salió a recorrer el norte del país en busca de rastros. Visitó antiguas plantaciones abandonadas de los años noventa en Salta, Tucumán, Misiones y Jujuy. Caminó senderos cerrados por la selva, cruzó ríos y subió cerros donde todavía sobrevivían plantas de café con más de 35 años de adaptación al clima subtropical argentino.
Los registros históricos muestran que hubo exportaciones de café desde Tucumán, Jujuy y Salta desde fines del siglo XIX. Pero las heladas, la baja productividad, las enfermedades y la llegada de café brasileño a muy bajo costo hicieron inviable el negocio. Con el tiempo, la selva se ocupó de borrar casi todas las huellas.
De esos recorridos, Tomás volvió con semillas, plantas y mucha información. En el jardín de su casa armó un vivero experimental, un laboratorio vivo. Cada planta fue identificada con un número y un color. La idea no era solo multiplicarlas, sino observarlas: cómo reaccionan al frío, a la sombra, a la humedad y al paso del tiempo.
Hoy su trabajo combina vivero, ensayos a campo y aprendizaje constante. Brinda plantines, asesoramiento técnico y acompaña a quienes quieren explorar el café como cultivo, siempre con una premisa clara: el café es lento y exige paciencia.
Más que competir con grandes países productores, Tomás busca responder otra pregunta: qué café puede dar la Argentina. En ese proceso, la figura del caficultor argentino deja de ser una curiosidad y empieza a tomar forma, con raíces propias.
Tomás Forte - De Patio Café
Instagram: @depatiocafe
Mail: [email protected]
Cel: +54 9 3543 603964