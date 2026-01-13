martes 13 de enero de 2026
GUíA DE PROFESIONALES PNT
CONTENT PERFIL

¿Alguna vez pensaste “no puedo hacer ejercicio por mi problema”?

Todos saben y está respaldado por numerosos estudios científicos, que el movimiento es clave para recuperar tu cuerpo, pero ¿cómo moverte si te duele? Galería de fotos

¿Alguna vez pensaste “no puedo hacer ejercicio por mi problema”?
¿Alguna vez pensaste “no puedo hacer ejercicio por mi problema”? | CONTENT PERFIL

La clave está en entender qué hacer y para qué:

- Mover las articulaciones: previene la artrosis y el dolor.

- Estirar los músculos: Libera tensiones y contracturas acumuladas.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

- Rehabilitar la rigidez del tejido conectivo: Trabaja sobre fascias, tendones y ligamentos para liberar la postura y el eje del cuerpo.

- Los ejercicios isométricos e hipopresivos: son ideales cuando el dolor limita tu capacidad de movimiento. A través de contracciones musculares controladas o técnicas de respiración (aspiración).

Aquí te comparto 3 ejercicios simples que podés hacer en cualquier lugar:

1. Ejercicio para el cuello: Libera las tensiones y previene dolores de cabeza.

- Sentate con la espalda recta. Relaja los hombros.

- Inclina la cabeza hacia atrás, estirando los músculos anteriores del cuello y los hombros.

- Mantén 15 segundos mientras respiras profundo. Luego hacelo hacia cada lado.

- Repetí 2 veces por lado.

2. Ejercicio para la zona lumbar baja: Alivia la presión lumbar y mejora la movilidad.

- Acostate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el suelo.

- Lleva una rodilla hacia el pecho y sujétala con las manos. Mantén 15 segundos mientras respiras profundo antes de bajarla.

- Cambia de pierna.

- Luego deja caer la rodilla hacia el lado opuesto para rotar la columna.

- Repetí de ambos lados.

3. Construir fuerza sin moverte: Mejora la estabilidad de la columna y reducí la presión lumbar.

- Apoya tus antebrazos en el suelo o en una mesa si estás sentado/a.

- Activa tu abdomen como si quisieras "meter" tu ombligo hacia la columna aspirando mientras tapas tu nariz con los dedos y la boca cerrada.

- Mantén la posición y la aspiración durante 10-20 segundos.

- Repetí 3 veces.

Como médica traumatóloga y creadora de la traumatología funcional, ayudo a mis pacientes a lograr integrar estos principios en su rutina diaria, combinándolos con alimentación antiinflamatoria y tratamientos convencionales. Durante los programas, muchos de mis pacientes notan cambios en sus síntomas en aproximadamente 2 meses al implementar los cambios.

Si querés aprender más sobre los tratamientos en “Traumatología Funcional”, podés encontrarme en Instagram como @Dra.Corino o escribirme por WhatsApp al 2932-459044.

También te puede interesar
En esta Nota