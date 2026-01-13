¿Alguna vez pensaste “no puedo hacer ejercicio por mi problema”?

La clave está en entender qué hacer y para qué:

- Mover las articulaciones: previene la artrosis y el dolor.

- Estirar los músculos: Libera tensiones y contracturas acumuladas.

- Rehabilitar la rigidez del tejido conectivo: Trabaja sobre fascias, tendones y ligamentos para liberar la postura y el eje del cuerpo.

- Los ejercicios isométricos e hipopresivos: son ideales cuando el dolor limita tu capacidad de movimiento. A través de contracciones musculares controladas o técnicas de respiración (aspiración).

Aquí te comparto 3 ejercicios simples que podés hacer en cualquier lugar:

1. Ejercicio para el cuello: Libera las tensiones y previene dolores de cabeza.

- Sentate con la espalda recta. Relaja los hombros.

- Inclina la cabeza hacia atrás, estirando los músculos anteriores del cuello y los hombros.

- Mantén 15 segundos mientras respiras profundo. Luego hacelo hacia cada lado.

- Repetí 2 veces por lado.

2. Ejercicio para la zona lumbar baja: Alivia la presión lumbar y mejora la movilidad.

- Acostate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el suelo.

- Lleva una rodilla hacia el pecho y sujétala con las manos. Mantén 15 segundos mientras respiras profundo antes de bajarla.

- Cambia de pierna.

- Luego deja caer la rodilla hacia el lado opuesto para rotar la columna.

- Repetí de ambos lados.

3. Construir fuerza sin moverte: Mejora la estabilidad de la columna y reducí la presión lumbar.

- Apoya tus antebrazos en el suelo o en una mesa si estás sentado/a.

- Activa tu abdomen como si quisieras "meter" tu ombligo hacia la columna aspirando mientras tapas tu nariz con los dedos y la boca cerrada.

- Mantén la posición y la aspiración durante 10-20 segundos.

- Repetí 3 veces.

Como médica traumatóloga y creadora de la traumatología funcional, ayudo a mis pacientes a lograr integrar estos principios en su rutina diaria, combinándolos con alimentación antiinflamatoria y tratamientos convencionales. Durante los programas, muchos de mis pacientes notan cambios en sus síntomas en aproximadamente 2 meses al implementar los cambios.

