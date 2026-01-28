Elegir sin apuro: Sensualité inaugura un nuevo espacio en la ciudad para una experiencia de moda femenina más personal

Sensualité inauguró un nuevo espacio que propone transformar la experiencia de compra de indumentaria femenina, haciendo foco en la atención esmerada, la escucha activa y el vínculo individual, el cual es consciente, cercano y personal. La propuesta se aleja intencionalmente del formato tradicional, creando las condiciones para que cada visita sea un momento de pausa, elección y conexión con el propio estilo.

El nuevo espacio ha sido concebido desde el plano mismo para ser un entorno íntimo y cálido, que si bien no prescinde totalmente de un horario normal y habitual, está preparado para entregar su máxima expresión teniendo una cita previa. Así, se asegura tiempo exclusivo y de alta calidad dedicado al asesoramiento integral, comprendiendo los deseos y necesidades individuales sin presiones ni apuros.

Las prendas eventualmente elegidas son entonces la consecuencia de un proceso pensado y cuidado y no la causa de una visita circunstancial, propiciando que cada clienta pueda sentirse cómoda y observarse con amabilidad para descubrir su mejor versión. La iniciativa busca resignificar el acto de vestirse, convirtiendo una necesidad cotidiana en un ritual deseable, placentero y repetible.

La marca además pondera la construcción de comunidad como uno de sus pilares fundamentales. Clientas que comparten sus experiencias, se sorprenden, recomiendan y regresan forman parte de este ecosistema que entiende la moda como un punto de encuentro de personas únicas e irrepetibles pero que no por eso dejan de valorar la autenticidad, la personalidad y la autoestima.

Sensualité se posiciona como una marca innovadora y pionera en la ciudad, que no teme romper con usos y costumbres tan establecidos como mejorables, lo cual incluye evolucionar el punto de venta a un ambiente cordial, ameno y distinguido. Si bien abre sus puertas de martes a viernes de 11 a 19 y sábados de 10 a 13, te recomendamos potenciar la experiencia agendando previamente el día, la hora y la asesora que prefieras.

Sensualité

Estación Recoleta, Av. Rivadavia 3396, 1er piso.

Estacionamiento sin cargo.

WhatsApp: 3425 155 363

Instagram: @sensualite_stafe

Email: [email protected]