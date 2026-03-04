Tras el discurso del presidente Javier Milei durante la inauguración de sesiones en el Congreso, la legisladora Patricia Bullrich apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por su actitud durante el acto y la acusó de ir "en otra dirección", particularmente "para el camino del peronismo".

"Va como para el camino del peronismo. Un peronismo que no se si la va a aceptar o no pero va para ese camino", sostuvo la exministra de Seguridad en diálogo con LN+ e insistió: "Villarruel, por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección".

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado también hizo referencia a "un contrato electoral totalmente fraguado" y remarcó: "Eso no es lo que votó la gente cuando votó a Milei y Villarruel". "Quizás esas ideas las tuvo siempre", añadió en referencia a la vicepresidenta.

"No sé quién es pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal y nos caigamos", manifestó luego y recordó el resultado adverso de las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre de 2025 junto al repunte del partido violeta en las generales de octubre.

Las declaraciones de Bullrich surgen luego de que Milei realizara la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y asegurara que su Gobierno recibió "un ataque sin precedentes" de parte de personas que "los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia", sumando un leve gesto en el que había señalado a su vice como blanco del comentario.

Victoria Villarruel dijo que el Gobierno quiere su renuncia: "Pero no se les va a dar"

"El Presidente tiene la información y habrá dicho las cosas con la información que él tiene", sumó la exministra de Seguridad sobre los comentarios del mandatario y añadió: "No soy nadie para desmentir lo que dice el Presidente. He hablado con él y él me lo contó en números, me lo mostró lo que habíamos perdido los argentinos por esa situación de terrible incertidumbre que vivimos".

Por otra parte, al ser consultada sobre el reencuentro con Villarruel tras los cruces, la legisladora negó un enfrentamiento y remarcó que tiene "la obligación de que el Senado funcione", por lo que mantiene "una relación institucional".

Victoria Villarruel asegura que el Gobierno quiere su renuncia

Luego de los gestos de Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, junto al cruce de otros referentes libertarios, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno quiere que renuncie a su cargo, aunque anticipó que no lo hará y se mantendrá en el puesto hasta el fin del mandato.

"Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds", aseguró a través de una respuesta en X dirigida hacia un usuario que le pidió que deje su cargo.

Milei-Villarruel: la relación quebrada que se manifestó en el Congreso

La mala relación que mantienen desde hace mucho tiempo el presidente y su vice volvió a quedar en evidencia este domingo por la noche durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El recibimiento fue muy frío y apenas se estrecharon la mano.

Durante la ceremonia también se vio cómo Villarruel empujó con el hombro a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tras quedar detrás suyo en el ingreso y con la intención de desplazarla.

Ya durante el discurso de Milei, que se caracterizó por los ataques a los gritos contra los legisladores peronistas, la vicepresidenta se mantuvo con el teléfono en la mano y un gesto neutro que transmitía desinterés por las palabras del mandatario.

El momento de mayor tensión llegó cuando Milei denunció un "ataque sin precedentes" contra su Gobierno, "algo que a opositores y propios, digamos, los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia", mientras con un movimiento de cabeza señalaba al mismo lado donde estaba ubicaba Victoria Villarruel.

