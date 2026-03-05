José Mayans: “Bullrich quiere sustituir a Villarruel en la fórmula 2027 y después ser presidenta”

El senador nacional José Mayans aseguró que Patricia Bullrich busca desplazar políticamente a Victoria Villarruel dentro del oficialismo y proyectarse hacia la presidencia. “Obviamente ella tiene que demostrar que la vicepresidenta está pintada”, sostuvo el jefe del interbloque de Unión por la Patria en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Además acusó a la senadora de La Libertad Avanza de actuar con “una mayoría circunstancial” y de “atropellar el reglamento del Senado” con tal de avanzar en la agenda legislativa del Gobierno.

José Mayans es un político que actualmente se desempeña como senador nacional por el Partido Justicialista por la provincia de Formosa. Asumió dicho cargo en 2001, siendo reelegido en 2005, 2011, 2017 y 2023. Previamente se desempeñó como diputado provincial en su provincia natal entre 1987 y 2001. Con 24 años, Mayans es el senador en ejercicio que más tiempo lleva en el cargo, ocupando la presidencia del interbloque de Unión por la Patria.

¿Cómo se siente en este nuevo Congreso, a partir del 10 de diciembre, con una reducción de la representación suya, la que usted encabeza, respecto de otras fuerzas, y algunas continuas pérdidas de senadores, como fue el caso reciente de la senadora de Jujuy, junto con Catamarca y Tucumán?

M expectativa, cuando uno vive un verdadero Estado de derecho, en primer lugar, es un estado de respeto hacia las ideas de las otras personas. Y nosotros, cuando tenemos labor parlamentaria, que preside la vicepresidenta, Victoria Villarruel, siempre se hace en el marco de respeto. O sea, que podemos pensar distinto en varios temas y se pueden tener mayorías o minorías en distintos temas, pero siempre dentro del marco de respeto. Esto, fundamentalmente, por los principios, las ideas y la visión que cada uno tiene del país que queremos construir.

Ahora, esperamos realmente que en esta etapa nueva haya cambios en el sentido del trato. Pero cuando uno ve el tema de la sesión inaugural, en donde el presidente prácticamente da pena. Fue algo bastante bochornoso.

En donde realmente es fundamental cómo se inicia el año parlamentario, donde el presidente, primero, tiene la obligación de detallar el estado de la administración, como establece la Constitución. Y después, obviamente, tiene que decir cuáles son las leyes que va a necesitar el Poder Ejecutivo en el período ordinario, explicando también la dimensión de las leyes. No pasó nada de eso.

Fue toda una sesión preparada de insultos, de gritos. Y la verdad que muy mal. Yo digo, fundamentalmente, para los jóvenes que ven. Porque si esto es la política real, eso no es la política: eso es la antipolítica. Porque Milei es la antipolítica. Y obviamente que tienen este tipo de comportamientos.

Y, aparte de eso, en la forma en que empezamos ya las extraordinarias: primero vulnerando los principios básicos, como es el tema de la representación que tiene cada sector. A nosotros nos sacaron prácticamente dos senadores por comisión para poder tener mayoría para poder llevar la recusación. Estuvo viciado en la obligación del tratamiento.

Y todo es apurado, sin análisis, y el resultado de eso son leyes malas que son altamente cuestionadas, que van directamente a la Justicia. El tema, por ejemplo, de inocencia fiscal; el tema de glaciares; el tema del régimen penal juvenil; o el tema de la Unión Europea; el de modernización laboral, que prácticamente tanto en Diputados como en Senadores tuvo tratamiento viciado desde la unidad.

Entonces uno ve actitudes que son preocupantes. Y la prisa que tienen de sacar estos instrumentos, van a las negociaciones con el caso, por ejemplo, de gobernadores que le consienten este show que hizo. Por ejemplo, algunos que le aplaudían, la verdad que me dio pena ver aplaudir eso. Y dicen: “Bueno, vamos a dejar que haga lo que quiera; total, después, si se cae, vamos a ver cómo reconstruimos el tema”. Me parece que es un muy mal diagnóstico.

Porque lo que pasa es que se hace un daño muy fuerte que después cuesta reparar. Porque cuando está basado todo en la mentira y en el atropello, me parece a mí que no puede haber un buen resultado. Y está demostrando la acción. Porque no solamente atacó a los gobernadores: algunos decidieron , el caso de (Osvaldo) Jaldo, el caso de (Raúl) Jalil, el caso del gobernador de Salta, ponerse bajo el paraguas de Milei.

O sea, que no tiene nada que ver con los principios ni la idea de lo que tiene el justicialismo con respecto a la visión que tenemos de nación: con respecto al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema de seguridad, sistema de defensa, al sistema internacional, que está totalmente roto.

Todas esas cosas que hacen a la discusión del Parlamento. Esa es la discusión del Parlamento. Y algunos disimulan diciendo: “No, nosotros le echamos la culpa a Juan o a Pedro”. Pero la verdad es que si le acompañás a Milei en, por ejemplo, la ley laboral, no tiene nada que ver con el socialismo. Entonces son momentos en donde uno puede definir o no cuál va a ser la acción que va a acompañar.

¿Usted esperaba que, luego de que las elecciones de octubre le dieron una cantidad de representación tanto en Diputados como en Senadores significativa a La Libertad Avanza, el presidente iba a dejar de llamar “ratas”, “nido de ratas”, a determinadas cámaras del Congreso, dado que el porcentaje de sus propios representantes pasa a ser significativo; y que ustedes esperaban un trato más respetuoso del que había tenido los primeros dos años, cuando estaba en absoluta minoría, y finalmente no fue así? ¿Es eso lo que lo sorprende? ¿Y era esa la justificación a la esperanza que ustedes tenían de un cambio de actitud?

Sí, totalmente, totalmente. Así como lo está diciendo. Nosotros, con los números prácticamente necesarios… o sea, esta afrenta que hace es absolutamente innecesaria a todo el sector político, al Parlamento, a la vicepresidenta.

El año pasado, cuando estaba viniendo a dar su mensaje, que mandó un ceremonial para impedir que la vicepresidenta presenciara la ceremonia. Esto yo lo digo: bueno, ya pasó. Pero le pidieron que se retire el personal de Casa Rosada. Por supuesto que la vicepresidenta le invitó a retirarse, porque es una cosa totalmente torcida. Imaginate: vicepresidenta del cuerpo, y por solicitud del presidente no quería que esté en el mensaje. Esto fue el año pasado.

Y este año, que se profundizaron las diferencias, obviamente que las actitudes que tienen de desprecio hacia la vicepresidenta, amenazas de todo tipo…y no hay conciencia de lo que representa tener la primera magistratura del país, de lo que representa la relación con los otros poderes públicos, de lo que representa el Gobierno nacional con las provincias. Y el resultado que tenemos es el daño a mucha gente realmente.

Y hay cosas que realmente predican algo que está absolutamente extraído de la realidad. Esto que dice: “Sacamos a 15 millones de la pobreza”, “aumentamos el salario en dólares más grande de la historia argentina”. Todo un verso. os lo mirás y siempre te dicen: “¿Dónde está?”.

Entonces es preocupante realmente para todos. Las actitudes que tiene el presidente: insulta a las cámaras, insulta a los empresarios, insulta a los trabajadores, a todo el que no coincide. Y, para más, cuando le llaman la atención respecto de los temas de corrupción que han tenido en su gobierno, peor: ahí sí ya prácticamente se descalza y dice cualquier cosa. Bueno, por eso se complica el cuadro en ese sentido, en la visión que ellos tienen de cómo van a trabajar en el Parlamento: todo express, con la menor explicación posible.

Usted mencionó varias veces en esta reciente respuesta a Villarruel, la vicepresidenta. ¿Cuál cree usted que va a ser la evolución de la relación de la vicepresidenta con el presidente? ¿Cómo la ve a ella políticamente?

Primero el desgaste institucional que eso genera. Porque constitucionalmente, cuando el presidente sale del país, la que lo reemplaza es ella. Para cualquier situación de emergencia nacional, en materia de seguridad o defensa, la que se queda a cargo del país es la vicepresidenta.

La verdad que está totalmente bastardeada por ellos. Yo creo que realmente desde el principio, cuando los hermanos Milei decidieron sacarla del escenario, cuando no te olvides que en la campaña decían que ella se iba a hacer cargo directamente de la seguridad y la defensa, lo primero que quisieron fue poner a Patricia Bullrich, que es la antítesis de Villarruel a cargo de la seguridad. Y el Ministerio de Defensa, peor.

Así que eso quedó ahí. Y después el gesto que tuvo de salir, al inicio, cuando él salió del Parlamento, nos dio la espalda para decirnos que somos todos unos ratas y él se iba afuera a hacer su discurso. A partir de ahí la relación quedó prácticamente deteriorada. Fue evolucionando ese deterioro y ahora prácticamente hay algunos que operan para hacerla renunciar directamente.

Porque dicen que no puede seguir estando ahí. Pero ella fue electa como el presidente. Ella se pronuncia por visiones que son de defensa de la soberanía nacional, como el caso de Malvinas. Y, hasta ahora, hay algunas cositas que hay que ver con respecto al tema del programa económico, que todavía no se mencionó con respecto a eso.

Pero obviamente que ya hay una confrontación que es directa entre ellos. Y que obviamente Milei no cumplió con ella en el pacto que hizo para tener una fórmula. Uno dice: “Bueno, vamos a este programa de acción”. Y evidentemente no lo cumplió. Y ahora ustedes ven lo que hacen ellos con sus redes, con sus trolls. Cualquier persona que opina en contra o distinto, la masacran con la fuerza social.

Y ella manifestó ya su deseo de ser candidata. Antes hacían actos políticos de cinco mil, seis mil personas; costaba mucho. Pero ahora, con las redes o con estos programas que ustedes hacen en directo, hay, no sé, cincuenta mil, cien mil que están viendo. Es más que un estadio. Entonces ella está trabajando en ese sentido y dice que es candidata. Bueno, va a trabajar en ese estado, recorriendo las provincias y obviamente está haciendo su trabajo como vicepresidenta.

¿Me equivoco o recorre con más buen recibimiento provincias peronistas, como fue el caso de Formosa, de La Rioja?

Sí. Siempre hay un trato. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvo acá, le dimos un trato muy respetuoso, como corresponde. Y en eso consiste la democracia: puede pensar distinto, pero tenés que respetar la investidura que tiene.

Algo de eso que lo sorprende respecto de la expectativa que tenían a partir del cambio de la Cámara el 10 de diciembre y lo que cosechan hoy en día, ¿tiene que ver con Patricia Bullrich? Allí en el Senado, la aparición de Patricia Bullrich produjo una especie de movimiento. Yo recuerdo esa imagen visual de usted corriéndose con el hombro contra ella porque había ocupado un lugar que, a su juicio, no era el correcto. ¿Cuál es el papel de Patricia Bullrich y qué significó Patricia Bullrich en el Senado?

Sí. Patricia Bullrich pretende darle aparentemente el gusto a Karina en todo. Y por eso atropella, primero, el reglamento del Senado. No respeta nada. Porque tiene una mayoría circunstancial. Como le decían al emperador cuando asumía: toda gloria es pasajera.

Y es una persona que no tiene respeto, primero, por la institución. El objetivo central dice: “Yo voy a sacar la ley bases, no importa si tengo que robar dos senadores, no importa si no presentaban el proyecto final, presentaban en papel, todo mal”. Después pidieron corregir lo que votaron; después fue a Diputados y nadie entendía nada.

Es una persona que simplemente dice: “El objetivo es sacar la ley bases y le metemos para adelante, cueste lo que cueste. Y si está la Constitución de por medio, nos importan tres caracoles: lo pasamos por arriba y chao”. Eso es lo que hizo.

Me sorprende que haya gente que le acompañe teniendo una visión de destrucción institucional. Porque tiene una visión de atropello, violenta en el sentido de que es una violencia institucional lo que hace. No reconociendo las representaciones. Y obviamente se sentó prácticamente en el Senado con la petición tanto de la hermana del presidente como para pasarle por arriba a Villarruel, que es la visión que tiene.

¿Se puede decir que el verdadero conflicto es con Villarruel y que la aspiración de Bullrich pueda ser sustituir a Villarruel en la fórmula presidencial en 2027?

Sí. Obviamente. Esa es la visión que tiene: sustituirla. Tiene sus aspiraciones, que toda persona puede tener, pero en el marco de la democracia, en el marco de la Constitución y en el marco del respeto. Pero estas cosas atropellan todo. Y después disfrazan los títulos. Por ejemplo, “ley de modernización laboral”: no tiene nada que ver el título con lo que hicieron. Con lo que hicieron con las provincias, con lo que hicieron con el estatuto, con lo que hicieron con la ley laboral y con la creación del FAL.

Ese es un fondo que es un robo a los jubilados. Pero a cara descubierta. Después, en un programa de televisión, dicen que no. Pero en realidad el motivo de la ley era el FAL. Era el tema central. Imagínate: sacarle el 3% a los jubilados y conformar un fondo que el primer año, tenemos entendido, es de 2.500 millones de dólares, y en cuatro años son 10.000 millones de dólares, que le restan posibilidades de tener ingresos básicos dignos a los jubilados.

Así que bueno, esa es Patricia Bullrich. Yo no comparto para nada ni su metodología ni la forma en que hace las cosas. Obviamente ella tiene que demostrar que está por sobre Villarruel, que la vicepresidenta está pintada. Esa es la visión que le dieron.

Y tiene una mayoría que es circunstancial: está todo bien mientras el viento se mantenga. Y cuando cambia el viento, yo quiero saber cuántos son los que te quedan al lado, porque hiciste todo mal. En cambio, cuando uno hace las cosas de acuerdo a la Constitución, como decía Jesús, uno construye en la roca, y no en la arena. Porque esto está construido en la arena,lo que están haciendo, no tiene sustento ni Consitutcional ni legal.