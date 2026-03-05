Daniel Sabsay explicó por qué critica a Mahiques y la familia judicial

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y advirtió sobre los riesgos de las llamadas “familias judiciales” en la Argentina. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el jurista sostuvo que ese fenómeno genera “una suerte de promiscuidad a nivel judicial enorme” que afecta la independencia de la justicia. Además, señaló que el funcionario “no tiene para nada el perfil adecuado para formar parte de un gabinete de un país democrático” y mencionó sus vínculos con la política y el fútbol: “está muy ligado a la AFA, inclusive en relación a Tapia, aparentemente estuvo en su cumpleaños”.

Daniel Sabsay es un reconocido abogado constitucionalista, jurista y académico, con una extensa trayectoria en la defensa de las instituciones y del derecho ambiental. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires; realizó estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y dicta clases de posgrado en universidades como Austral y Torcuato Di Tella. A la vez, se desempeña como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ha recibido distinciones internacionales, incluyendo las insignias de caballero y oficial de la Orden Nacional del Mérito otorgadas por el gobierno de Francia.

¿Llegó a escuchar el final de nuestra entrevista al vocero en Israel respecto de que había que avanzar judicialmente con Rusia frente a lo que había dicho Luis D’Elía del autoatentado de Israel?. ¿Lo llegó a escuchar?

Sí, efectivamente lo escuché y se me pararon los pelos de punta, porque recordaba lo que el personaje este de D’Elía hizo precisamente en relación al memorándum y demás.

¿Comparte la idea de que hay que avanzar en la denuncia que ya llevó adelante el fiscal Stornelli y llegar a una decisión judicial que lo condene?

Sí, por supuesto, porque es un encubridor de terrorismo. Y diría que inclusive hace, de alguna manera, alarde de semejante delito.

¿Encubridor del terrorismo?

Sí, sin duda. Encubridor y diría peor. En realidad, él es como un agente de un régimen de terror, que queda claramente establecido de lo que se trata y de la enorme influencia de terrorismos en el mundo.

¿Cuál es su opinión respecto al nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques?

Cuneo Libarona es un personaje que no me gusta para nada. Es decir, a quien Mahiques va a reemplazar, por todos los antecedentes que tiene y por su misma actuación y por su falta de equidistancia para ser ministro de Justicia.

Ahora, Juan Bautista Mahiques pertenece a una familia judicial de las más arraigadas. Son tres Mahiques en distintos cargos, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, por lo que se demostró con pruebas, está muy ligado a la AFA, inclusive en relación a Tapia. Él habría estado en el cumpleaños, aparentemente. Entonces, con esos antecedentes, la verdad, me parece que no tiene para nada nuevamente el perfil adecuado para formar parte de un gabinete de un país democrático, y nada menos que en el Ministerio de Justicia.

Era el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, que no sé si no es más importante desde el punto de vista de la importancia efectiva. Y, si no entiendo mal, el objetivo es terminar siendo el procurador general nacional, que sería aún mucho más importante que ministro de Justicia, porque son cargos vitalicios y no coyunturales, como un ministro que puede durar uno o dos años, como el propio caso del ministro saliente.

Sí, efectivamente, eso es así. Tienen el mismo tipo de duración ad vitam que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, claro que es un cargo por demás apreciado, pero además es el jefe de todos los fiscales, así que imagínese el poder que tiene.

Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos años a Juan Bautista Mahiques. Me gustaría compartirla con usted y pedirle su reflexión.

El Poder Ejecutivo tiene hace más de dos años, en el Ministerio de Justicia, la posibilidad de cubrir más de 90 cargos de jueces nacionales y federales, jueces y fiscales y defensores. Evidentemente hay algo que hay que mejorar, hay algo que hay que reformar. Me parece a mí que no puede pasar que una terna esté en el Ministerio de Justicia o en el Poder Ejecutivo o en general dos, tres, cuatro, cinco años. La cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, hoy es inexplicable.

Yo no tengo interacción con los servicios de inteligencia porque nosotros trabajamos con la Policía de la Ciudad, con distintas fuerzas de seguridad, que no nos alcanza para hacer las tareas que hacemos. Entiendo que tiene que existir cuando hay delitos, sobre todo federales, en donde se investigan terrorismo y otros tantos delitos, tiene que haber. Para eso existe un servicio de inteligencia. Ahora, siempre hay que evitar que exista la promiscuidad que dicen que existió en algún momento.

Para los casos respecto de los presidentes debiera haber una atención especial. No sé cuál, habría que estudiarlo, habría que analizarlo. En eso coincido con Rosatti y con mi padre, que lo ha escrito y de hecho lo ha dicho en uno de sus fallos, por los cuales le valió muchas críticas. Pero creo que los expresidentes debieran tener un trámite distinto. No pueden deambular teniendo 250 denuncias, porque además hoy la política está judicializando absolutamente todo. Nosotros como país, y los fiscales en Argentina desde el punto de vista institucional, estamos protegidos. Se están viviendo momentos complejos en distintos puntos del país. Yo creo que acá en Argentina estamos bien, no tenemos esos problemas.

¿Qué opina de él? ¿Qué opina de su padre? Usted mencionó una familia judicial. ¿Está bien que haya una especie de legado familiar entre distintas personas que han compartido literalmente la estructura de familia judicial? Él contaba en el reportaje que cuando era chiquito todos los amigos de su padre eran jueces, que su padre era juez, que incluso sus amigos de chicos eran los hijos de los otros jueces. ¿Cuál es su propia opinión desde el punto de vista de la subjetividad que genera eso? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo?

Creo que es un mal argentino sumamente grave, porque da una suerte de promiscuidad a nivel judicial enorme, que genera lazos de amistad, de amiguismo, que no obra para nada a favor ni de la independencia de la justicia ni de la equidistancia en el dictado de fallos. Así que no, no me parece bien. Sinceramente, creo que es uno de los grandes males que han llevado al estado que tiene la justicia.

¿Y en particular del padre de Juan Bautista y del propio Juan Bautista, cada uno en sus actuaciones, uno como juez, como camarista, el otro como procurador de la Ciudad?

No recuerdo en particular cada una de las decisiones, pero repito lo que dije antes: lo que no tengo dudas es que ha habido siempre lazos bien claros de relaciones y con enormes vínculos con el poder político, como que hacen favores al poder político, lo cual me parece muy negativo.

¿Cuál es la solución que usted se imagina hacia futuro?

No creo que se solucione a través de nuevas leyes, porque la legislación, el marco jurídico, no es malo para nada. Es un problema cultural. Ahora, ¿cómo se supera ese problema cultural? En donde, en gran parte, la sociedad acompaña, sobre todo cuando se inicia una nueva administración. Para la sociedad, o para gran parte de ella, todo lo que implique, ya sea desde los medios o del Poder Judicial, algún tipo de control es como una interferencia que impide gobernar.

Recién cuando empieza a ver los resultados, sobre todo en el bolsillo de esa tesitura, entonces cambian. Pero es algo de lo que lamentablemente no salimos. Por eso digo: es cultural. Ahora, ¿cómo se modifica una cultura? Igual, la educación debería ser un antídoto importante, pero lleva tiempo.

En algún sentido, el criticado modelo de México, criticadо porque dice que copia a Estados Unidos en cuanto a la elección de jueces por voto popular, pero en Estados Unidos la elección de jueces por voto popular está limitada a los estamentos más bajos, obviamente no a la Corte Suprema de Justicia. ¿Le parece en algún momento un remedio adecuado para determinado tipo de nivel de elección de jueces?

No, no me parece, porque el juez es un nivel muy técnico. A través del voto popular, que generalmente se lo hace con una etiqueta política, es el peor de los mundos. Lo vemos en México, precisamente. Y en Estados Unidos, solo es a nivel de algunos estados, y tiende inclusive a disminuir el número de estados que tienen elección popular de jueces, y solo para algunas carteras, no para todas.

