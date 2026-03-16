Milei se ciñe al guión: respaldo a Adorni, inflación "cero" y sin mención a $Libra

El gobierno de Javier Milei intenta dejar atrás la zozobra generada por las nuevas revelaciones en la investigación judicial del escándalo $Libra, y los viajes que el jefe de Gabinete Manuel Adorni, realizó en el marco de el “Argentina Week”, y a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. ¿Cómo? Discurso libertario y negación de los hechos.

Es por ello que Milei decidió respaldar a Manuel Adorni con un gesto claro: subirlo al avión presidencial y exponer en la Bolsa de Comercio de Córdoba junto al jefe de Gabinete. Al llegar, el titular de la entidad les hizo un comentario acerca de la compleja semana que atraviesa el Gobierno. Entre risas, el Presidente respondió: “La próxima también”. Una muestra de cómo se encuentra el estado de ánimo en la tropa libertaria.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, dijo el mandatario y fue por más: "Seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero”. Milei expuso en Córdoba ratificando que la inflación bajará.

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La exposición en Córdoba fue bien recibida. “Acá son todos LLA”, explicó una voz cordobesa ante este medio. La institución en la que expuso el Presidente está identificada con los libertarios.

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En tanto mañana, Milei participará el acto homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, y volverá a ratificar sus alineamientos internacionales y su posicionamiento contra Irán. Será en las primeras horas de la tarde, junto a la plana mayor del Gobierno.

En redes sociales, el Presidente concentró su actividad en la “batalla cultural”. En redes reprodujo mensajes de economía, y volvió a cargar contra el periodismo al compartir un mensaje que de la diputada Juliana Santillán, quien indicó como “opera” el periodismo.

Sin mención al caso $Libra y con respaldo total a su jefe de Gabinete, el mandatario busca dar vuelta la página y retomar la agenda positiva del verano.

Mañana, habrá reunión de la Mesa Política. De allí saldrá la nueva hoja de ruta legislativa que seguramente contemplará la aprobación de la Ley de Glaciares en la primera semana de abril.

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En esa línea, en la Casa Rosada rechazaron todos los señalamientos y repitieron el guión que esgrime Milei desde que estalló el caso $Libra: El Presidente no estaba consciente sobre el producto al que le estaba dando “difusión”; eliminó el posteo una vez que advirtió las inconsistencias y que explicó los motivos por los que lo realizó; se trata de un asunto entre privados; la causa esta viciada de nulidad.

Sin embargo, todas las revelaciones que surgieron a partir del viernes en la investigación que lleva adelante (no sin dilación) el fiscal Eduardo Taiano, van en sentido contrario. Los últimos audios que dio a conocer El Destape, incluso señalan una suerte de operativo para repartir pagos.

Un momento delicado por demás para estrenar el nuevo dispositivo judicial del Gobierno, con el ministro Juan Bautista Mahiques y su vice, Santiago Viola.

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Adorni marcó el eje discursivo de la defensa. “La causa está viciada de nulidad”, sostuvo en una entrevista el domingo por la noche en LN+. En esa misma entrevista admitió que el video que circuló de él y su familia en la pista del aeropuerto de San Fernando, podría provenir de adentro de la Casa Rosada.

Por ello también hubo despachos en el Gobierno que se encargaron de bajarle el tono a los dichos de Adorni. Y señalaron que se trataría de trabajadores permanentes del Estado.

Las internas no se limitan entre el karinismo y la banda digital de Santiago Caputo. En el Gobierno también llamó la atención el accionar de Patricia Bullrich, quien se mostró con Nahuel Gallo en una obra teatral y estuvo en el festival Lollapalooza. Causó malestar que mientras la plana mayor del Gobierno respaldaba a Adornr, la ahora senadora continuaba en “modo campaña”.