Diésel en EE.UU. supera los US$5/galón por interrupciones de suministro por la guerra

El diésel en Estados Unidos superó los US$5 por galón por primera vez desde diciembre de 2022, mientras la guerra en Irán continúa interrumpiendo los suministros, lo que ejerce una mayor presión sobre amplios sectores de la mayor economía del mundo.

Combustibles: tras otro aumento de 4%, la nafta súper ya supera los $1.800 y mete más presión a la inflación

El precio promedio nacional al por menor alcanzó US$5,044 por galón el lunes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, tras un fuerte aumento desde el inicio del conflicto. La guerra ha prácticamente cortado los suministros de combustibles, crudo, gas natural y fertilizantes desde el golfo Pérsico, mientras el estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado al tránsito marítimo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El diésel es esencial para los sectores de transporte de carga, agricultura y construcción en Estados Unidos, y cualquier alza en los precios minoristas se propagará por el resto de la economía. Los precios han aumentado más rápido que la mayoría de los productos derivados del petróleo, ya que las refinerías del golfo Pérsico son grandes proveedoras de este combustible.

Presión fiscal en los combustibles: "Todavía hay carga impositiva que actualizar, falta casi un año de ajuste"

En algunos estados de Estados Unidos, los precios del diésel ya habían superado la marca de US$5. Los precios del combustible para calefacción residencial, que es prácticamente intercambiable con el diésel, también han subido por encima de US$5, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Para el presidente Donald Trump, un incremento prolongado en los precios del combustible podría afectar las perspectivas de las elecciones de medio mandato de este año.

GZ