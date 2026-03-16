La dinámica de consumo en las estaciones de servicio cambió para este lunes 16 de marzo. Ante el último ajuste en el precio de los combustibles, las petroleras y los bancos activaron una serie de beneficios que permiten aliviar el costo por litro mediante el uso de aplicaciones móviles y billeteras virtuales. La clave del día reside en las promociones cruzadas, donde cargar nafta genera beneficios para el supermercado y viceversa.

En las estaciones de servicio Axion Energy, los usuarios de la aplicación ON pueden acceder hoy a un descuento del 10% en la carga de combustibles Quantium. El tope de ahorro varía según el nivel de fidelización del cliente en la plataforma, oscilando entre los $6.500 y los $12.000 mensuales. Esta promoción se complementa con los acuerdos bancarios que la petrolera mantiene vigentes para el inicio de la semana.

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El Banco Galicia destaca este lunes con una oferta de reintegro en surtidores. Los clientes de la entidad que utilicen tarjetas Mastercard a través de la plataforma MODO reciben un 10% de devolución, con un tope de $10.000 por mes.

Para quienes pertenecen al segmento Éminent, el beneficio escala al 15%, elevando el límite de reintegro a $15.000 mensuales, aplicable en las principales banderas del país.

Estrategias de ecosistema entre góndolas y surtidores

La integración entre el retail y la energía se vuelve más estrecha este lunes a través de programas como Jumbo+ y Vea Ahorro.

Los socios de estos programas de fidelidad cuentan con beneficios específicos en la red Shell si utilizan la aplicación Shell Box. Actualmente, el canje de puntos permite obtener rebajas directas en la carga de V-Power, consolidando un ecosistema de ahorro donde el gasto en alimentos financia parte del combustible.

Shell también mantiene vigente para hoy un descuento exclusivo para suscriptores de Tarjeta 365. Al abonar con la app Shell Box, los usuarios obtienen una rebaja con tope de $4.000 en combustibles premium y de $2.000 en la versión Súper. Esta modalidad busca incentivar la descarga de la plataforma digital, que centraliza todas las promociones del grupo y permite acumular puntos por cada litro cargado para futuros canjes.

YPF, por su parte, apuesta a la acumulación de beneficios dentro de su App YPF. Si bien los lunes cuentan con el refuerzo de promociones bancarias como las del Banco Nación o Galicia a través de MODO, la petrolera estatal mantiene vigentes sus descuentos por franja horaria. Quienes carguen entre las 00:00 y las 06:00 obtienen un 6% de ahorro fijo, al que se le puede sumar un 3% extra si se utiliza la modalidad de autodespacho.

Bancos y topes de reintegro para el lunes

El Banco Comafi se suma a la jornada de descuentos con una propuesta para sus usuarios de tarjetas de crédito. Los lunes, la entidad ofrece un 10% de reintegro general con un tope semanal de $5.000. Para sus clientes de carteras superiores, como Premium o Platinum, el ahorro sube al 20% con un límite de $8.000, mientras que los usuarios Único Black pueden alcanzar un tope de $10.000 por semana.

Otras entidades como el Banco Brubank y el Banco Ciudad también participan del esquema de beneficios mediante el escaneo de QR. En el caso de Brubank, el beneficio del 10% con Mastercard vía MODO se suma a las promociones propias de la entidad para quienes tienen cuenta sueldo, permitiendo un ahorro adicional de hasta $5.000. Es fundamental que el consumidor verifique los topes mensuales para no exceder los límites de devolución.

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La tendencia del "consumidor sofisticado" se impone en un escenario de precios regulados. La planificación de la carga, el uso de aplicaciones específicas y la elección del día lunes permiten reducir el gasto final en combustible de forma significativa. Las petroleras buscan, con estas alianzas, garantizar un flujo de ventas constante en los primeros días de la semana, tradicionalmente menos activos que los fines de semana.

GZ/lr