Las ventas de combustibles en 2025 tuvieron un leve incremento de 0,3% anual

Las ventas de combustibles en 2025 registraron un leve avance con respecto al año anterior, con variaciones según el tipo de combustible.

"Las ventas en el país durante el año 2025 totalizaron por 16,9 millones de m3 y cerraron el año con muy leve variación positiva del 0,3% respecto a igual período del 2024. En ese marco, las ventas acumuladas de nafta crecieron 3,3% pero las de gasoil retroceden 3,6%", señaló un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

En la comparación entre las provincias, nueve cerraron el año con alzas, destacándose Santiago del Estero (+4,9%), Buenos Aires (+4,7%) y San Juan (+3,8%). Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró la baja anual más marcada del país, con un retroceso del 9,0%.

En diciembre las ventas de combustible al público en todo el país totalizaron 1.503.859 metros cúbicos entre naftas y gasoil, marcando una leve variación positiva de 0,5% con respecto al mismo mes de 2024, mientras que en la comparación mensual, las ventas se expandieron 9,3%".

En cuanto a la división por productos, las naftas representaron el 59% del total comercializado, mientras que el gasoil explicó el 41% restante. El reporte describe el comportamiento de cada segmento:

"Las ventas de naftas exhibieron una suba del 3,8% interanual (i.a.), explicado por las subas tanto en la súper como en la premium (1,9% y 9,5% i.a, respectivamente); por su parte, las ventas de gasoil se redujeron en un 3,9% i.a afectada por la performance del segmento común que tuvo una caída fuerte (-11,2%) mientras que el premium mostró mejor dinamismo (+3,8% i.a)".

Participación por empresas

La distribución del mercado se mantuvo concentrada en tres operadoras principales que sumaron el 90% de las ventas totales de diciembre.

- YPF registró una participación del 55,0% con una variación interanual positiva del 4,4%.

- Shell concentró el 22,9% del mercado y presentó un retroceso interanual del 7,8%.

- Axion explicó el 12,1% de las ventas con un incremento del 2,9% respecto a diciembre de 2024.

- Puma Energy se ubicó en cuarto lugar con una participación del 5,5% y una caída del 2,9%.

Desempeño regional

El análisis por jurisdicción muestra disparidades en el consumo a nivel nacional. Catamarca, Río Negro y Buenos Aires presentaron los mayores crecimientos mensuales interanuales con subas del 7,2%, 4,6% y 3,9% respectivamente. En el extremo opuesto, las caídas más pronunciadas se registraron en Misiones (-5,9%), Corrientes (-5,6%) y Chaco (-4,6%).

Sobre la preferencia de consumo por zona geográfica, el estudio señala que "en 22 de las 24 jurisdicciones subnacionales la nafta tuvo predominio en las ventas, con picos de concentración en CABA (79,5% del total) mientras que en Mendoza y La Pampa fue el gasoil el combustible predominante".

LM//DCQ