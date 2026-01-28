El Riesgo País de la Argentina registró este miércoles 28 de enero una nueva caída, consolidando su tendencia bajista al ubicarse en los 484 puntos básicos. De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el indicador cedió terreno en una jornada marcada por la estabilidad del tipo de cambio y un Banco Central que mantiene su racha compradora de divisas.

Este descenso, que sitúa al índice por debajo del umbral de los 500 puntos alcanzado ayer, refleja una mejora en la percepción de solvencia del país frente a sus compromisos externos y coincide con un escenario de recuperación para los activos locales en el exterior.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Según la información suministrada por Rava Bursátil, el Riesgo País cerró la jornada de este miércoles en 484 unidades, tras haber iniciado el día con una apertura de 492 puntos. Durante la sesión, el indicador alcanzó un valor máximo de 492 y un mínimo de 484, lo que representa una contracción respecto al cierre previo de 494 puntos registrado el martes 27 de enero.

Cotización riesgo país miércoles 28 de enero

Esta dinámica se da en un contexto donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha logrado acumular reservas por encima de los 1.000 millones de dólares en lo que va del año, fortaleciendo la confianza de los inversores.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La última semana ha sido testigo de un retroceso significativo en el indicador de JP Morgan. El pasado miércoles 21 de enero, el índice se ubicaba en los 562 puntos, iniciando un camino descendente que lo llevó a perforar soportes clave. Según los registros históricos de Rava, el jueves 22 cotizó a 546 puntos, mientras que el viernes 23 cerró en 526 unidades, nivel que mantuvo durante el fin de semana sin actividad bursátil.

Al inicio de la presente semana, el lunes 26 de enero, el riesgo país se situó en 513 puntos, para luego quebrar la barrera psicológica de los 500 puntos el martes 27, cuando finalizó en 494 unidades. La caída acumulada en los últimos seis días hábiles ronda el 15%, una performance descrita como un fenómeno impulsado por la "super acción en los mercados" y la mejora sustancial en las cotizaciones de los bonos Globales y Bonares.

Esta tendencia bajista se ve reforzada por un superávit comercial sostenido y un proceso de desinflación que las consultoras privadas ya detectan en las primeras tres semanas de enero. La reducción del spread soberano no solo abarata el costo de financiamiento para el Estado, sino que también derrama beneficios sobre el sector privado, permitiendo que empresas energéticas y de servicios vuelvan a captar capitales externos con tasas más competitivas.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado por la banca de inversión JP Morgan (formalmente conocido como el Emerging Markets Bond Index o EMBI) que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados "libres de riesgo". En términos técnicos, esta diferencia se denomina "spread" y se expresa en puntos básicos; por ejemplo, 100 puntos básicos equivalen a una sobretasa del 1% anual.

En la práctica, este indicador funciona como un termómetro de la confianza que los inversores internacionales tienen en la capacidad de pago de un país. Es el "costo extra" que debe pagar un Estado soberano para tomar deuda. Si el Riesgo País sube, significa que el mercado percibe una mayor probabilidad de incumplimiento (default), lo que encarece el crédito tanto para el Gobierno como para las empresas locales que buscan financiamiento internacional.

La importancia de este índice radica en su impacto directo sobre la economía real. Un Riesgo País bajo, como el actual nivel de 484 puntos, reduce la tasa de descuento para proyectos de inversión, estimula la entrada de capitales y favorece el crecimiento económico. Con el indicador perforando los 500 puntos, Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda, un paso fundamental para normalizar la situación financiera del país.