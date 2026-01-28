En un contexto de alta volatilidad, los inversores argentinos siguen de cerca la evolución de las criptomonedas frente al dólar y su impacto en el peso, buscando resguardar el valor de sus ahorros.
A cuánto cotiza Bitcoin hoy
Precio en dólares: US$ 89.066,00
Precio en pesos: $ 134.635.383
Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada basada en tecnología blockchain. Creada por Satoshi Nakamoto en 2009, funciona como un sistema de pago global y una reserva de valor digital sin necesidad de intermediarios.
A cuánto cotiza Ethereum hoy
Precio en dólares: US$ 3.010,66
Precio en pesos: $ 4.544.839
Ethereum es una plataforma descentralizada que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps). Su criptomoneda nativa, Ether (ETH), es fundamental para el ecosistema de las finanzas descentralizadas.
A cuánto cotiza Binance Coin hoy
Precio en dólares: US$ 685,20
Precio en pesos: $ 1.032.191
Binance Coin (BNB) es el token nativo del ecosistema de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma y para participar en diversos servicios financieros dentro de su red.