Bitcoin, Ethereum y BNB: a cuánto cotizan las criptomonedas hoy, miércoles 28 de enero

La jornada de este miércoles 28 de enero muestra una tendencia alcista en los principales activos digitales, con Bitcoin y Ethereum liderando la recuperación del mercado tras las recientes oscilaciones en sus precios internacionales.

En un contexto de alta volatilidad, los inversores argentinos siguen de cerca la evolución de las criptomonedas frente al dólar y su impacto en el peso, buscando resguardar el valor de sus ahorros.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 89.066,00

Precio en pesos: $ 134.635.383

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada basada en tecnología blockchain. Creada por Satoshi Nakamoto en 2009, funciona como un sistema de pago global y una reserva de valor digital sin necesidad de intermediarios.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 3.010,66

Precio en pesos: $ 4.544.839

Ethereum es una plataforma descentralizada que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps). Su criptomoneda nativa, Ether (ETH), es fundamental para el ecosistema de las finanzas descentralizadas.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 685,20

Precio en pesos: $ 1.032.191

Binance Coin (BNB) es el token nativo del ecosistema de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma y para participar en diversos servicios financieros dentro de su red.

