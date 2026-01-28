En un contexto de alta volatilidad, los inversores argentinos siguen de cerca la evolución de las criptomonedas frente al dólar y su impacto en el peso, buscando resguardar el valor de sus ahorros.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 89.066,00

Precio en pesos: $ 134.635.383

Cotización criptomonedas miércoles 28 de enero

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada basada en tecnología blockchain. Creada por Satoshi Nakamoto en 2009, funciona como un sistema de pago global y una reserva de valor digital sin necesidad de intermediarios.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 3.010,66

Precio en pesos: $ 4.544.839

Ethereum es una plataforma descentralizada que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps). Su criptomoneda nativa, Ether (ETH), es fundamental para el ecosistema de las finanzas descentralizadas.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 685,20

Precio en pesos: $ 1.032.191

Binance Coin (BNB) es el token nativo del ecosistema de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma y para participar en diversos servicios financieros dentro de su red.