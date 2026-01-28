Un economista aseguró que, “cuando se eliminen los tipos de cambios distorsivos, el riesgo país va a bajar más”

El economista, Alejandro Barros, en comunicación con Canal E, analizó la estabilidad del dólar, que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica argentina.

Alejandro Barros explicó que la tranquilidad cambiaria no es un fenómeno aislado y que tiene impacto directo sobre el riesgo país. “En cuanto uno logra estabilizar todo lo que es el comercio de moneda y empieza a perder un poco de patrón el dólar como moneda única de respaldo y de ahorro, y el peso comienza a tener cada vez más injerencia en la economía”, señaló.

Crece el fortalecimiento del peso en las transacciones locales

Según desarrolló, el fortalecimiento del peso en las transacciones locales es una condición necesaria para reducir la percepción de riesgo. En ese sentido, vinculó la estabilidad del tipo de cambio con la caída del riesgo país: “El tipo de cambio, en la medida que se estabiliza y que la moneda del país empieza a tener más preponderancia en toda la economía, lleva a que se baje el riesgo país”.

Sin embargo, Barros aclaró que no se trata del único factor en juego. “No es el único efecto, sino que también la devaluación es menor”, explicó, y agregó que la eliminación de distorsiones cambiarias podría profundizar esa tendencia. “En la medida que se eliminen estos tipos de cambios distorsivos, el riesgo país va a bajar más”, sostuvo.

Uno de los ejes centrales fue el impacto de los controles cambiarios sobre las empresas y los flujos de capital. En este contexto, detalló que los distintos tipos de cambio generan costos adicionales que afectan la rentabilidad y elevan el riesgo país. “Son los medios que un extranjero vuelve a pagar premios al Gobierno por sacar dinero del país”, explicó.

Cómo se concreta la pérdida en las empresas

Según el entrevistado, estos mecanismos generan pérdidas concretas para las compañías. “Entonces, para transformar los dólares en dólares viables para transferir al exterior y que no tenga ninguna restricción, necesito pagar una prima que al final es una pérdida para las empresas que tienen dividendos o tengan que hacer compras en el exterior”, afirmó.

En ese marco, precisó qué entiende por distorsión cambiaria: “Es los tipos de cambios diferenciales que le obliga al Gobierno a liquidar divisas a las empresas. Entonces, si yo estoy obligado a liquidar una divisa en la que tiene mucha injerencia el Gobierno, genera un cambio distorsivo”.