Pedro Gaite: “Es muy positivo lo que está ocurriendo con el riesgo país”

La caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos se consolidó como una de las principales noticias económicas de la semana. Para el economista, Pedro Gaite, el fenómeno responde a una combinación de decisiones de política económica y a un contexto internacional favorable.

“Es positivo lo que está ocurriendo con el riesgo país”, afirmó, y explicó que uno de los factores centrales fue el cambio en la política cambiaria. “El cambio en el régimen de bandas, que se empezaron a actualizar por inflación, permite que no se aprecie tanto el tipo de cambio real”, señaló en Canal E.

Otro punto clave fue el giro en la estrategia de reservas. “El gobierno tomó nota de la importancia de acumular reservas y el resultado está siendo muy bueno”, indicó Gaite, al destacar que “en lo que va de enero compró más de mil millones de dólares”, lo que fortaleció la percepción del mercado.

Reservas, deuda privada y un equilibrio frágil

Pese a la mejora, el economista llamó a la cautela. “Hay que ser cauteloso todavía”, advirtió, al remarcar que buena parte de la oferta de dólares actual proviene del endeudamiento del sector privado. “Lo que está generando la mayor oferta es la deuda del sector privado, la emisión de obligaciones negociables”, explicó.

En paralelo, la demanda de dólares se mantiene contenida. “La demanda de dolarización está retraída”, sostuvo, y recordó que tras las elecciones muchas empresas e individuos “se sobrecompraron dólares y después tuvieron que venderlos”. Algo similar ocurrió con las importaciones, que “cayeron muy fuerte en los últimos meses”.

Sin embargo, Gaite alertó que este equilibrio no es permanente. “Esa oferta extraordinaria en algún momento se da vuelta y pasa a ser demanda”, señaló, y agregó que el turismo sigue presionando el frente externo. “El déficit de turismo está cerca de máximos históricos, 800 o 900 millones de dólares por mes”, dijo, reflejando que el tipo de cambio real continúa apreciado.

Industria, salarios y el modelo económico

El análisis se volvió más crítico al abordar el impacto sobre la economía real. “El gobierno enfrenta un trilema: no puede al mismo tiempo acumular reservas, bajar la inflación y hacer crecer la economía”, planteó Gaite. Según explicó, la esterilización de pesos para comprar dólares “está repercutiendo en tasas de interés más altas”, lo que afecta directamente la actividad.

“La inflación hace siete meses que no baja”, advirtió, y sostuvo que el ancla cambiaria se agotó. “Ahora el principal ancla nominal pasan a ser los salarios”, lo que genera “una mayor caída de los salarios reales, que están en mínimos históricos”.

El impacto es especialmente fuerte en la industria. “La industria está operando por debajo del 60% de su capacidad instalada”, afirmó, y subrayó que “más del 55% de los empresarios dice que la insuficiencia de demanda es el principal límite para producir más”. En ese contexto, “el modelo al que aspira el gobierno tiene serios problemas, entre ellos la generación de empleo”, concluyó.

