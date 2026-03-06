Petróleo en alza: combustibles podrían subir hasta 10% en Argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya impacta en el mercado energético global. En pocos días, el precio del crudo internacional registró una fuerte suba y comenzó a generar preocupación en distintos países.

El barril de referencia Brent crude oil acumula un aumento superior al 16% desde el inicio de las hostilidades. Este movimiento podría trasladarse a los combustibles en Argentina si se mantiene durante varios meses.

Analistas del sector estiman que por cada dólar que sube el barril de petróleo, el precio en los surtidores puede aumentar entre 1% y 1,3%.

Cuánto podrían subir la nafta y el gasoil

Especialistas del sector energético advierten que el impacto podría ser significativo. Según explicó el ex secretario de Energía Emilio Apud, si el precio del Brent se estabiliza entre USD 80 y USD 81, el impacto potencial en el mercado local podría acercarse al 10%.

Ese porcentaje equivaldría a una suba aproximada de entre $150 y $200 por litro en los surtidores.

Sin embargo, el traslado no es automático. El ajuste dependerá principalmente de cuánto tiempo se mantenga el petróleo en niveles elevados.

El Estrecho de Ormuz, clave para el mercado petrolero

El aumento del crudo está directamente relacionado con el conflicto en Medio Oriente. El principal foco de preocupación está en el estratégico Estrecho de Ormuz. Por esta ruta marítima, ubicada frente a las costas de Irán, circula cerca de un quinto del petróleo que se comercializa en el mundo.

Desde el inicio del conflicto, el tránsito de petroleros por esa zona cayó casi 90% respecto de la semana anterior, según datos de la firma de inteligencia energética Kpler. El presidente de YPF, Horacio Marín, señaló que esta situación dejó unos 15 millones de barriles sin poder salir de la región, lo que presiona los precios internacionales.

Cómo se forma el precio de los combustibles

El valor de la nafta y el gasoil en Argentina no depende únicamente del petróleo. El precio final incluye varios componentes: costo del crudo, margen de refinación, impuestos y mezcla obligatoria de biocombustibles De acuerdo con Apud, el petróleo representa cerca del 40% del precio final. Por ese motivo, los cambios en el valor del barril no siempre se trasladan de forma directa o inmediata al surtidor.

El rol de YPF en el precio de la nafta

En el mercado local, YPF tiene un papel central. La petrolera concentra cerca del 55% del mercado minorista de combustibles y suele marcar la referencia para el resto de las empresas Marín aseguró que la compañía no trasladará automáticamente las variaciones del crudo.

Según explicó, la empresa utiliza un sistema de promedios móviles para evitar que los picos internacionales se reflejen de inmediato en los precios locales. El ejecutivo señaló que solo si el petróleo se mantiene elevado durante varios meses podría registrarse un impacto en los surtidores.

Mientras el mercado internacional atraviesa tensiones, la producción petrolera argentina muestra un fuerte crecimiento. Datos de la Secretaría de Energía indican que en enero el país alcanzó 4.262.675 metros cúbicos de petróleo, el nivel más alto registrado oficialmente.

El crecimiento está impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. La producción total de crudo aumentó 15,7% interanual, mientras que la extracción en la formación no convencional registró un salto del 35,5% frente al mismo mes del año anterior.

Este crecimiento consolida el perfil exportador del sector energético argentino, aunque el precio interno de los combustibles sigue dependiendo en gran parte de la evolución del mercado internacional.

