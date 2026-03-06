EE.UU. analiza múltiples opciones para reducir los precios de los combustibles

La administración Trump está evaluando una serie de opciones para abordar el aumento de los precios del petróleo y la gasolina en medio de la guerra en Irán, dijo el secretario del Interior, Doug Burgum.

“Todo está siendo considerado, y creo que hay una serie de ideas”, señaló Burgum en una entrevista el jueves, al agregar que la lista incluye posibles acciones de impacto inmediato, así como opciones de más largo plazo y mayor complejidad.

Trump ya anunció que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. ofrecerá seguros a “un precio muy razonable” en momentos que las empresas comerciales retroceden, con el fin de ayudar a garantizar el flujo de energía y bienes en la región. El presidente también dijo que la Marina de EE.UU. comenzará a escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz lo antes posible.

Trump se reunió con Burgum, junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Energía, Chris Wright, y otros asesores de alto nivel el martes para analizar distintas alternativas antes de anunciar los planes de seguros y escoltas navales.

Otras posibilidades incluyen liberar crudo de la reserva estratégica de petróleo del país, incluso mediante una extracción coordinada con otras naciones para maximizar el efecto. Hasta ahora, funcionarios del gobierno no han recurrido a la Reserva Estratégica de Petróleo.

Analistas y otras voces en Washington han identificado alternativas adicionales que podrían ser consideradas por el gobierno, incluidas exenciones a los requisitos de mezcla de combustibles e incluso compras de futuros de petróleo por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los detalles del plan de seguros aún están en desarrollo, dijo Burgum. “El equipo está trabajando arduamente”, afirmó, al citar la participación de Bessent y Wright.

“Tenemos la oportunidad, como gobierno federal, de intervenir y establecer cierta normalidad”, dijo Burgum. “EE.UU. puede asumir parte del riesgo para ayudar a garantizar que nuestros aliados estén bien abastecidos, y somos los únicos que pueden hacerlo, porque contamos con el poder financiero y el poder naval para lograrlo”.

Burgum, quien también encabeza el Consejo Nacional de Dominio Energético del presidente Donald Trump, habló con Bloomberg News al concluir dos días de reuniones en Venezuela con el gobierno interino del país y con intereses petroleros y mineros que evalúan inversiones en la nación, tras la captura en enero del exmandatario Nicolás Maduro.

Los precios del petróleo han aumentado alrededor de 18% desde que EE.UU. e Israel comenzaron ataques contra Irán, lo cual podría influir en el costo de la vida y las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Trump ha continuamente destacado la baja de los precios de la gasolina bajo su gestión, ahora amenazada por la turbulencia en Medio Oriente.

