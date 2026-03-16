Colapso total de la red eléctrica deja a Cuba sin luz en plena crisis energética

Cuba sufrió el lunes un colapso total de su red eléctrica, en medio de una aguda escasez de combustible que el gobierno atribuye a un bloqueo petrolero de Estados Unidos destinado a presionar al régimen comunista.

El Ministerio de Energía y Minas informó que se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento del servicio.

A principios de este mes, cerca de dos tercios del país quedaron sin electricidad durante varias horas, y en el último año se han registrado al menos media docena de apagones nacionales.

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Protestas y presión de Estados Unidos

Durante el fin de semana estallaron protestas en la ciudad de Morón, donde residentes arrojaron piedras y prendieron fuego a la sede local del Partido Comunista en medio del malestar por los cortes de energía y la crisis económica.

El régimen cubano enfrenta una presión creciente para aplicar reformas económicas después de que el líder de su principal aliado, Venezuela, fuera capturado por EE.UU. a principios de este año.