Trump amenaza con atacar la principal terminal petrolera de Irán y tensiona aún más el mercado energético

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que atacar la infraestructura petrolera del principal centro exportador de Irán, la isla de Kharg, sigue siendo una opción tras los bombardeos previos contra objetivos militares allí.

“Podemos hacerlo con cinco minutos de aviso y todo terminaría, pero con miras a algún día reconstruir ese país”, dijo Trump en declaraciones el lunes en la Casa Blanca. “Supongo que hicimos lo correcto, pero puede que eso no siga siendo así”.

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Trump anunció el viernes que Estados Unidos había bombardeado objetivos militares en la isla, pero había evitado su infraestructura petrolera. Advirtió a los líderes iraníes que reconsideraría inmediatamente esa decisión si interferían con los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz. El tránsito por el estrecho ha quedado prácticamente paralizado desde que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó a fines del mes pasado.

La isla de Kharg, situada a unos 25 kilómetros de la costa de Irán, envía alrededor de nueve de cada diez barriles de las exportaciones de crudo del país, la mayor parte con destino a China.

Si los activos petroleros de la isla se convirtieran en objetivo, el impacto podría propagarse de inmediato por las cadenas de suministro de energía, impulsando potencialmente aún más los precios globales del crudo y alimentando presiones inflacionarias en grandes economías industrializadas, incluido Estados Unidos.

“Estados Unidos literalmente destruyó todo en la isla, excepto la zona donde está el petróleo”, dijo Trump el lunes. “Yo lo llamo las tuberías. Dejamos las tuberías. No queríamos hacerlo, pero lo haremos”.