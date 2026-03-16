En medio de la devastadora campaña militar que enfrenta hoy a Estados Unidos e Israel contra Irán, resurgió un documento audiovisual histórico que adquiere un tinte profético: una entrevista de diciembre de 1987, en la que un joven Donald Trump, entonces un empresario neoyorquino de 41 años, exponía ante la periodista Barbara Walters la misma mentalidad de “mano dura” y control de recursos que define su ofensiva actual en el Golfo Pérsico.

Su registro muestra a Trump alertando sobre la amenaza del líder supremo iraní y cuestionando la gestión estadounidense en la región: “La próxima vez que Irán ataque este país, entren y apoderen una de sus grandes instalaciones petroleras… y recuperen sus pérdidas, porque este país ha perdido mucho por culpa de Irán”, afirmaba, anticipando la lógica que hoy guía la intervención militar de Washington y Tel Aviv.

Al mismo tiempo, el magnate descartó que la Unión Soviética —actualmente Rusia— interviniera para defender a Irán, y calificó al ayatolá Ruhollah Khomeini como “algo que nadie ha visto jamás”. Durante la entrevista, Trump insistió en que Estados Unidos debía recibir compensación por proteger a terceros en la región, concepto que vuelve a tomar relevancia en 2026, se refleja en la postura del presidente estadounidense al exigir que los países miembros de la OTAN envíen buques de guerra para patrullar el estrecho de Ormuz.

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Trump, décadas antes de asumir la presidencia, ya señalaba claramente la necesidad de que los países beneficiarios del orden mundial compartieran los costos de su protección militar, estratégica y económica.

Trump pidió apoyo naval a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido para proteger rutas petroleras

En 1987, en un almuerzo en el Rotary Club de Portsmouth, New Hampshire, se quejaba: “Estoy cansado de ver cómo se aprovechan de este gran país nuestro”, calificado como su “primer manifiesto de campaña”.

Sin más, hoy, el conflicto ha elevado los precios del petróleo a nivel global. Los ataques estadounidenses e israelíes alcanzaron instalaciones militares en la isla de Kharg, que maneja cerca del 90% de las exportaciones petroleras de Irán, aunque se evitó dañar las terminales petroleras para no disparar aún más los precios mundiales.

Además de ello, el conflicto también ha generado alertas sobre posibles sanciones a aliados, como Gran Bretaña y Francia, que el presidente estadounidense insiste deben contribuir al patrullaje del estrecho.

La isla de Kharg en la mira

El paralelismo más llamativo aparece en los planes vinculados a las instalaciones petroleras de Irán. Así, los recientes ataques estadounidenses contra objetivos en la isla de Kharg Island —uno de los centros neurálgicos de la industria petrolera iraní— parecen reflejar la misma lógica estratégica que Donald Trump había planteado.

Sumado a eso, la importancia de Kharg históricamente funciona como el principal terminal de exportación de petróleo de Irán, desde donde llegó a salir cerca del 90% del crudo iraní destinado al mercado internacional.

A lo largo de la Guerra Irán-Irak en la década de 1980, la isla fue bombardeada repetidamente por fuerzas iraquíes debido a su valor económico y logístico. Ubicada en el Golfo Pérsico, a unos 25 kilómetros de la costa iraní, la terminal cuenta con grandes instalaciones de almacenamiento y muelles capaces de cargar superpetroleros, lo que la convierte en un punto crítico para el flujo energético global.

Se ubica frente a la costa iraní, cerca de Bushehr, y concentra casi el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán

Por ese motivo, cualquier operación militar sobre la isla tiene un impacto que trasciende el plano militar.

Un conflicto que "tenía que suceder"

En aquella entrevista televisiva de 1980, Donald Trump ya advertía que la inestabilidad en Oriente Medio podía derivar en una confrontación directa con Irán. Consultado sobre una posible carrera política, el entonces joven empresario no descartaba ese camino, aunque insistía en que su principal preocupación era que Estados Unidos volviera a ser un país “respetado” en el escenario internacional, una idea que repetiría décadas más tarde.

Sin embargo, más de cuarenta años después, con los precios del petróleo sacudidos por la tensión regional y drones vigilando las rutas comerciales del Golfo Pérsico, aquel archivo dejó de ser una simple curiosidad histórica.

Para analistas de política exterior, el video refleja la continuidad de una visión estratégica que Trump mantuvo a lo largo de su vida pública: presión económica, demostraciones de fuerza militar y una política exterior basada en la disuasión directa frente a adversarios considerados estratégicos, entre ellos Irán.

MV / EM