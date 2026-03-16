Irán desmiente los dichos de Trump de que quiere una tregua

Irán negó la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que quiere conversaciones para un alto al fuego, al lanzar nuevos ataques en el golfo Pérsico y forzar la suspensión de vuelos en el principal aeropuerto de Dubái.

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita reportaron ataques con drones y misiles durante la noche hasta el lunes. Dubái suspendió vuelos en su principal aeropuerto tras un incendio en un tanque de combustible que dijo fue causado por un dron iraní. Anunció una reanudación gradual pocas horas después, aunque Emirates señaló que algunos de sus vuelos programados para el día serían cancelados.

El principal puerto exportador de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, Fujairah, fue alcanzado nuevamente el lunes, tras un ataque el sábado que obligó a suspender algunos envíos durante aproximadamente un día.

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En Abu Dabi, un civil palestino murió debido a un misil que cayó sobre un automóvil, dijeron autoridades de la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Israel comenzó ataques aéreos contra infraestructura en la capital de la República Islámica, Teherán, después de una andanada de misiles dirigida contra el Estado judío.

Los ataques muestran que no hay señales de tregua en los combates, ahora en su día 17, que comenzaron con el bombardeo de Irán por parte de la alianza entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El estrecho de Ormuz sigue efectivamente cerrado, lo que interrumpe los flujos globales de energía.

Trump pidió por primera vez a potencias mundiales, incluidas Francia, Reino Unido, Japón y China, ayudar a Estados Unidos a reabrir la vía marítima enviando buques de guerra para escoltar embarcaciones comerciales. Ninguno de esos países ha dicho hasta ahora que esté dispuesto a hacerlo.

Los precios del petróleo volvieron a subir en las primeras operaciones. El Brent avanzó 2,4% a las 11:20 a.m. en Dubái para superar los US$105 por barril, un movimiento que aumentará la presión sobre Trump mientras suben los precios de la gasolina en Estados Unidos.

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Trump dijo durante el fin de semana que Irán está listo para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, pero que Estados Unidos busca mejores condiciones, incluida una promesa de Teherán de abandonar sus actividades nucleares.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, negó que esté buscando conversaciones o un alto al fuego con Estados Unidos.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con estadounidenses, porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, dijo Araghchi en una entrevista transmitida el domingo por CBS. Irán continuará defendiéndose hasta que Trump acepte que está librando una “guerra ilegal” sin posibilidad de victoria, afirmó.

Japón, que rara vez quiere parecer desalineado con Estados Unidos, dijo a través de un alto funcionario que los esfuerzos para escoltar barcos a través de Ormuz enfrentan “grandes obstáculos”. Australia descartó enviar buques de guerra.

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Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutirán la idea de ampliar la misión naval Aspides del bloque desde el mar Rojo hasta el estrecho de Ormuz cuando se reúnan el lunes, aunque funcionarios advirtieron que no hay decisiones inminentes.

La operación militar para asegurar el transporte marítimo en el mar Rojo “no ha sido efectiva hasta ahora”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, a la televisión ARD el domingo, al añadir que Berlín es muy escéptico respecto a cualquier ampliación de la misión naval.

El Pentágono estima que la guerra —que, según funcionarios estadounidenses, le costó al país US$11.300 millones solo en los primeros seis días— duraría entre cuatro y seis semanas, dijo Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Subrayando la presión interna sobre Trump, fue uno de varios funcionarios del gobierno que el domingo pidieron paciencia a los estadounidenses mientras suben los precios mundiales del petróleo.

El conflicto ha dejado cerca de 4.000 muertos en toda la región, según balances de gobiernos y organizaciones no gubernamentales. La agencia con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency dijo que más de 3.000 personas murieron en las últimas dos semanas en Irán. Líbano dijo que 850 personas murieron desde que Israel comenzó a atacar a la milicia Hezbollah alineada con Irán en el país. Decenas han muerto en el Golfo y en Israel, mientras que Estados Unidos ha perdido 13 militares.

Estados Unidos atacó durante el fin de semana sitios militares en la isla Kharg, desde donde Irán exporta casi todo su petróleo. Al anunciar el ataque, Trump dijo que las instalaciones militares allí habían sido “aniquiladas”, y agregó que decidió no atacar la infraestructura petrolera “por razones de decencia”.

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Amenazó con hacerlo si Irán “hace cualquier cosa para interferir con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz”.

Trump dijo que, aunque el Ejército iraní estaba “ya destruido al 100%”, era “fácil” para Teherán seguir amenazando barcos con drones, minas y misiles de corto alcance. Estados Unidos, dijo, que “bombardeará intensamente” la costa de Irán para intentar contrarrestarlo.

Araghchi, el ministro iraní, dijo que el estrecho solo está cerrado para barcos de Estados Unidos y de sus aliados. Desde que comenzó la guerra se han reportado 16 ataques contra embarcaciones en Ormuz y sus alrededores, según el UK Maritime Trade Operations.

Araghchi dijo que la República Islámica está abierta a conversaciones con países de la región, pero afirmó que poner fin al conflicto requerirá un compromiso claro de sus adversarios de no volver a atacarla.

“Damos la bienvenida a cualquier iniciativa regional que conduzca a un final justo de la guerra”, dijo a Al-Araby Al-Jadeed. “El fin de la guerra está condicionado a garantías de que no se repetirá y al pago de compensaciones”.