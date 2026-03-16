La UE considera un cambio en misión naval Aspides para proteger el estrecho de Ormuz

La jefa de política exterior de la Unión Europea está alentando a los Estados miembros a redirigir la misión naval del bloque en el mar Rojo para ayudar a reanudar los envíos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

“Si queremos tener seguridad en esta región, lo más fácil sería utilizar la operación que ya tenemos allí y quizá modificarla un poco”, dijo el lunes Kaja Kallas, antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.

La operación europea en cuestión es Aspides, lanzada en 2024 después de que los hutíes atacaran buques comerciales en el mar Rojo. Los funcionarios ahora discuten si el bloque podría redirigir esa misión hacia el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave que ha estado efectivamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

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Los ministros debatirán “si realmente es posible cambiar el mandato de esta misión”, dijo Kallas.

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El bloqueo ha disparado los precios de la energía, lo que mantiene a los funcionarios europeos preocupados por la inflación, las desaceleraciones económicas e incluso posibles interrupciones en el suministro de alimentos. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial pasa por ese estrecho pasaje.

Además de modificar la operación Aspides, los países también exploran una operación de “coalición de los dispuestos”, dijo Kallas.

“También necesitamos ver cuál sería la forma más rápida de lograr la reapertura del estrecho de Ormuz”, afirmó Kallas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta presionar a otros países para que ayuden a reabrir el estrecho. El domingo dijo que estaba “exigiendo” que otras naciones ofrezcan asistencia.

“¿Por qué estamos manteniendo el estrecho de Ormuz cuando en realidad está ahí para China y muchos otros países? ¿Por qué no lo hacen ellos?”, dijo Trump.

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Trump también criticó directamente a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en una entrevista con el Financial Times, al advertir que la alianza militar tendrá “un futuro muy malo” si sus miembros no ayudan a Estados Unidos frente a Irán. Los renovados ataques del presidente contra la alianza transatlántica recibieron una respuesta tibia de funcionarios europeos el lunes.

“La OTAN está ahí para el caso en que uno de sus miembros sea atacado, y quiero recordar que ninguno de nosotros ha sido atacado directamente”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel. “No hay motivos por ahora para invocar el Artículo 5”, agregó, en referencia a la cláusula de defensa colectiva de la alianza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, se mostró más dispuesto a analizar el tema.

“Tenemos que examinarlo y considerarlo”, dijo en una entrevista con Bloomberg TV en Bruselas. “Buscaría un debate profundo dentro de la OTAN”.

En Reino Unido, el secretario de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, hablando en nombre del gobierno, dijo que Trump habló con el primer ministro Keir Starmer la noche del domingo. Pero no se comprometió a ofrecer ayuda.

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“Por supuesto, todos están preocupados por la situación en el estrecho de Ormuz y por el efecto más amplio de esta guerra sobre los precios de la energía”, dijo McFadden, un estrecho aliado de Starmer. “Pero también es importante recordar que no hemos buscado ser protagonistas en esta guerra”.

Aunque los buques de Aspides actualmente pueden navegar en el estrecho de Ormuz, su mandato no les permite hacer mucho más que eso. Los países de la Unión Europea tendrían que acordar por unanimidad cambiar esas directrices, algo que podría resultar difícil.

Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo que no está dispuesto a involucrar más directamente a Aspides en el conflicto con Irán.

En una entrevista con ARD el domingo, Wadephul dijo que es “muy escéptico de que ampliar la misión Aspides en el estrecho de Ormuz conduzca a una mayor seguridad” y que Alemania “no participará en esta disputa”.

Italia tampoco está actualmente a favor de reutilizar la misión Aspides para proteger el estrecho de Ormuz, según una persona familiarizada con el asunto. El país tiene un barco desplegado en la operación.

Aun así, la Unión Europea espera que los Estados miembros puedan comprometer más recursos para la misión Aspides existente u otros esfuerzos regionales, dijo un diplomático del bloque. Francia ya envió dos buques adicionales para reforzar la operación.