Meta invertirá hasta US$27.000 millones en infraestructura de IA de Nebius

Meta Platforms Inc. pagará hasta US$27.000 millones durante los próximos cinco años por acceso a infraestructura de inteligencia artificial de Nebius Group NV, en medio de un agresivo gasto para competir con los modelos de frontera más avanzados del sector.

Nebius, un llamado “neocloud” que opera centros de datos y mantiene una asociación estratégica con Nvidia Corp., proporcionará a Meta US$12.000 millones de capacidad dedicada a partir de principios de 2027, dijo la compañía neerlandesa en un comunicado el lunes. Meta también se comprometió a comprar hasta US$15.000 millones en capacidad adicional que el proveedor de nube está construyendo para clientes externos.

El desembolso representa uno de los mayores contratos individuales que Meta ha firmado, lo que subraya el impulso del propietario de Instagram y Facebook por obtener más capacidad informática para desarrollar productos de inteligencia artificial. El año pasado firmó un acuerdo separado por US$3.000 millones con Nebius.

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Las acciones de Nebius subieron 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El título había cerrado en US$112,95 en Nueva York el viernes y casi se ha cuadruplicado en los últimos 12 meses. Meta avanzó 2,8% antes de la apertura, tras haber cerrado previamente en US$613,71.

Se espera que Meta y algunas de sus mayores pares tecnológicas gasten alrededor de US$650.000 millones en 2026 para construir centros de datos y comprar otra infraestructura ante la expectativa de una explosión de servicios de inteligencia artificial en los próximos años. Meta ha convertido la inteligencia artificial en la principal prioridad de la compañía y está invirtiendo con fuerza para competir con rivales como OpenAI y Google. También ha firmado acuerdos de asociación por miles de millones de dólares con Nvidia y Advanced Micro Devices Inc. para infraestructura de inteligencia artificial desde comienzos de este año. Además, Meta desarrolla sus propios chips internamente.

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo el año pasado que Meta gastará US$600.000 millones en proyectos de infraestructura en Estados Unidos para 2028. Para lograrlo, Meta se ha apoyado en las ganancias generadas por su negocio publicitario, pero también ha obtenido financiamiento externo para costear proyectos de infraestructura. La compañía está desarrollando sus propios modelos avanzados y ha creado varios productos de inteligencia artificial, incluido un chatbot disponible dentro de sus distintas aplicaciones.

Un portavoz de Meta confirmó el acuerdo con Nebius y señaló que su estrategia de diversificar asociaciones y tecnología para inteligencia artificial forma parte de “construir una infraestructura más resiliente y flexible”.

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Nebius, con sede en Ámsterdam y escindida del gigante ruso de internet Yandex en 2024, es una de las pocas empresas emergentes que buscan capitalizar el auge de la inteligencia artificial mediante la construcción de centros de datos diseñados específicamente para entrenar modelos y ejecutar servicios como ChatGPT.

Nvidia ha estado utilizando sus enormes recursos para financiar esta nueva generación de “neoclouds”, que compiten con proveedores de computación en la nube más grandes como Google y Amazon.com Inc. La semana pasada, Nvidia anunció que invertirá US$2.000 millones en Nebius, lo que impulsó un alza de 16% en las acciones de la empresa neerlandesa.

Gran parte de la ola de financiamiento de Nvidia se ha dirigido a compañías que compran sus chips, lo que ha generado críticas de que estas inversiones circulares están alimentando una burbuja. En enero, Nvidia anunció una inversión similar de US$2.000 millones en el competidor de Nebius CoreWeave Inc. para desplegar sus productos. También destinó US$30.000 millones a OpenAI este año y participó en una ronda de financiamiento de US$2.000 millones para el neocloud británico Nscale.