Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Donald Trump reveló que hablaron sobre un acuerdo con Irán: “No están preparados”

En el decimoséptimo día del conflicto, la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa aumentando y, en medio de los ataques, el presidente norteamericano Donald Trump reveló que se habló de un acuerdo pero que desde el lado iraní no estarían preparados para aceptarlo.

“Sí, estamos hablando con ellos”, confirmó el mandatario estadounidense en diálogo con la prensa a bordo del Air Force One, en referencia al desarrollo del conflicto y las iniciativas diplomáticas en curso para ponerle fin a la guerra que ya entró en su tercera semana. No obstante, las autoridades iraníes lo negaron.

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Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente:

01.15: Donald Trump afirmó que están en diálogo con Irán

Ya en la tercera semana de la guerra, el presidente estadounidense afirmó que se encuentran en diálogo con Irán para ponerle fin a la guerra, aunque advirtió que desde el país asiático no estaría preparados para aceptarlo.

“Sí, estamos hablando con ellos. Pero no creo que estén preparados”, confirmó el mandatario estadounidense en diálogo con la prensa a bordo del Air Force One, en referencia a la posibilidad de alcanzar un alto el fuego en el conflicto que se extiende por Medio Oriente.

Desde su lugar, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, negó que se estuvieran desarrollando conversaciones con Estados Unidos para finalizar conflicto.