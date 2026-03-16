“El mundo ya no es el mismo desde el 28 de febrero”. Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina, destacó el carácter “histórico” de la contraofensiva de la República Islámica frente al “ejército más poderoso y temido” del mundo. “Es más que una resistencia ante una agresión brutal. Es un logro militar importantísimo”, afirmó.

El encargado de Negocios iraní —hoy el funcionario de mayor rango en una relación bilateral reducida al mínimo— se refirió a “Furia Épica”, el nombre con el que Washington bautizó el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que derivó en una guerra regional que aún no pareciera tener un desenlace claro. Según el diplomático, el conflicto —cuya respuesta iraní fue bautizada “Promesa Verdadera”— también se libra en el terreno de la información, en una “guerra mediática” por controlar la narrativa.

En una extensa entrevista con PERFIL, Soltani Tehrani, un veterano funcionario de la cancillería iraní, acusó a Washington y a Tel Aviv de haber lanzado una “agresión brutal” en violación del derecho internacional, en plena negociación por el programa nuclear iraní. Dos semanas después —con el sistema de Gobierno aún en pie, una fuerte represalia iraní y el cierre del Estrecho de Ormuz— aseguró que Teherán no negociará un alto el fuego sin condiciones.

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También habló del clima interno en Irán tras las protestas de enero y la crisis económica, habló del apoyo a milicias en Medio Oriente y cuestionó el expansionismo israelí, definiendo el conflicto en términos ideológicos. “Nosotros no criticamos al pueblo judío ni a las religiones, sino a la ideología sionista”, sostuvo y agregó: “Aunque estamos en contra de su política expansionista (...) nosotros no empezamos esta guerra”.

La conversación también abordó el impacto del conflicto en Argentina. Soltani restó importancia a las declaraciones del presidente Javier Milei —quien volvió a definir a Irán como un “enemigo” y se presentó como “el presidente más sionista del mundo”—, volvió a negar cualquier responsabilidad iraní en el atentado contra la AMIA y cuestionó el juicio en ausencia impulsado por la justicia argentina.

Entrevista a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina

—¿Qué lectura hace de la coyuntura?

—Es una agresión brutal que violó todas las normas internacionales, la Carta de Naciones Unidas, y ocurrió en plenas negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Omán como testigo. Es la segunda vez que ocurre algo así y eso muestra que no tenían intención de negociar o llegar a un acuerdo.

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—En Ginebra incluso se había puesto sobre la mesa la limitación de la capacidad militar de Irán o del desarrollo de los misiles balísticos, pocos días —incluso horas— antes de la madrugada del sábado 28 de febrero. ¿Les sorprendió el ataque?

—No nos sorprendió porque, según información proveniente de autoridades iraníes, era evidente que iban a atacar. Yo personalmente lo pensaba porque, mientras las negociaciones avanzaban en las tres semanas anteriores, Estados Unidos iba aumentando su presencia militar en la región con buques de guerra, portaaviones y bombarderos.

De todos modos, lo importante es saber que con ese ataque terrorista ellos pensaban que sucedería como con Venezuela. Creyeron que podrían dar un golpe en Irán, martirizar al líder y amenazar a otros niveles de las autoridades militares y gubernamentales. Ese mismo día Trump dijo que debían rendirse o tendrían el mismo destino, y que todo terminaría muy rápido. Eso fue un error de cálculo.

Irán había advertido que un ataque militar de esa escala significaría que ellos empezarían la guerra, pero que nosotros la terminaríamos, y que el conflicto podría expandirse a todas las bases militares estadounidenses en nuestra región y también a Israel. (Benjamin) Netanyahu, antes del ataque, repetía que si Irán los atacaba responderían con una fuerza que “no podríamos imaginar” y que no tenían intención de atacar al Gobierno ni al pueblo iraní. Sin embargo, el 28 de febrero acompañó el ataque. Eso fue hipocresía, una mentira.

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—Según Teherán, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos y de Israel?

—Cada uno tiene su propia estrategia y su programa, pero ahora con (Donald) Trump han llegado a un punto en común. Si mirás el plano geopolítico mundial, Estados Unidos está avanzando en una estrategia para apoderarse del petróleo, el gas, los minerales y las tierras raras para controlar a China y a otras potencias, para evitar caer del primer lugar en el mundo al segundo o tercero. Intentaron hacer algo similar con Venezuela y llegaron a la conclusión de que podían hacer lo mismo con Irán.

Por otro lado, Israel tiene sus propios intereses regionales: desintegrar un país grande en la región que siempre ha estado en contra de su expansión militar. Después de ese ataque escuché a alguien decir: “¿Sabes por qué Israel no divulga un mapa fijo de su territorio? Porque nunca quiere fijar límites y siempre quiere avanzar”. Eso se ha dicho públicamente. De hecho, el embajador de Estados Unidos en Israel lo dijo recientemente, que Israel tiene derecho a expandirse mucho más del territorio que ya tiene. [NdR: se refiere a los dichos de Mike Huckabee en una entrevista con el comentarista estadounidense Tucker Carlson].

Desde que se estableció el régimen sionista en nuestra región de Medio Oriente ocupando territorios palestinos, ese proceso de expansión territorial ha ido avanzando. Hablamos de la ocupación de Palestina y de los crímenes de guerra que se han cometido desde el establecimiento de Israel. Ahora han matado a 70.000 palestinos (hombres, niños y mujeres) y destruyeron totalmente la Franja de Gaza.

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—Con respecto a las relaciones entre Irán e Israel, ¿en qué punto cree que el conflicto es geopolítico, ideológico o religioso?

—Debés mirarlo desde el lado de Israel, porque ellos actúan bajo la ideología sionista, que se convierte en un plan de gobierno. Hablan de llegar “desde el río Nilo hasta el Éufrates”. Esa ideología se convirtió para ellos en algo estratégico, en una política de Estado. Nosotros como musulmanes estamos en contra de su política expansionista, de sus actos de terrorismo y genocidio, pero nunca hemos atacado, ni a Israel ni a otros países. Nosotros no empezamos esta guerra de agresión.

En los primeros días dijeron que querían derrocar al régimen de Irán, pero eso no les dio resultado. Entonces cambiaron el argumento y dijeron que el ataque era “preventivo”. Primero hablaban de un cambio de Gobierno y luego empezaron a decir que Irán era una amenaza (NdR: por el desarrollo de su programa nuclear). Pero ¿cuál amenaza? Hace ocho o nueve meses Estados Unidos atacó instalaciones iraníes y dijo que todo estaba destruido, que el programa nuclear había sido retrasado por años. Ahora vuelven a decir que existe una amenaza nuclear. Cada día cambian la explicación porque no pueden justificar el ataque.

—En las últimas semanas se habló del supuesto apoyo militar a minorías dentro de Irán y de su supuesta "destrucción" de la capacidad militar. ¿Qué piensa sobre esto?

—Las autoridades iraníes y el presidente del Consejo de Seguridad han dicho que uno de los objetivos, además de eliminar al líder supremo y cambiar el sistema de gobierno, era desintegrar Irán. Desde que empezó la guerra ellos pensaban que en tres días todo terminaría. Cada día dicen que ya aniquilaron todo, que destruyeron los lanzamisiles y las bases militares. La semana pasada Trump dijo que la operación estaba terminada. Pero el viernes Irán lanzó 43 olas de misiles.

El contraataque de Irán tiene un nombre: Promesa Verdadera. Nosotros prometimos responder si nos atacaban. Dentro de ese contexto lanzamos ataques programados cada ocho horas, contra 11 o 12 bases militares de Estados Unidos en la región y también contra Israel. Ellos dicen que destruyeron todo, pero no es así. El viernes el ataque fue incluso más fuerte que en días anteriores.

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El llamado de EE.UU. y las tres condiciones para el alto al fuego

—El Gobierno iraní afirmó haber recibido una llamada de Steve Witkoff, el enviado estadounidense, en relación a un alto al fuego ¿Tuvieron algún contacto con Israel?

—No, porque no reconocemos al Estado de Israel. Lo que comenté es que Witkoff llamó a Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, para pedir un alto el fuego, pero él no respondió porque Irán tiene sus condiciones. Primero deben aceptar esas condiciones y después podemos hablar. La última vez, en la agresión de junio de 2025, aceptamos un cese del fuego y durante ocho meses quedamos bajo una sombra de guerra, con amenazas de nuevos ataques. Esa ambigüedad les favorecía a ellos, pero afectaba a la población iraní, debilitaba la economía y la vida cotidiana.

Esta vez Trump también fue muy ambiguo en sus declaraciones. Nadie entendía si quería llegar a un acuerdo o atacar a Irán, destruir el país o invadirlo. Pero ahora algunos países europeos empezaron a reaccionar: España condenó el ataque y no permitió que Estados Unidos utilizara sus bases; Italia también condenó el bombardeo a una escuela en el sur del país y dijo que no participa en la ofensiva; Francia afirmó que el ataque es contrario al derecho internacional. En el caso del Reino Unido parece haber más ambigüedad.

—¿Cuáles son las condiciones?

—Son tres. La primera es que reconozcan el derecho legítimo de Irán a su programa nuclear y al enriquecimiento de uranio. La segunda, que den garantías de que no volverán a atacar una vez que renueven sus armamentos. Y la tercera es que paguen los daños que nos han causado.

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—Hablando de enriquecimiento de uranio, ¿qué responde ante las acusaciones sobre la finalidad del programa nuclear?

—Irán sostiene que tiene derecho a continuar con su programa nuclear con fines pacíficos, que incluye el enriquecimiento de uranio como parte de ese ciclo. Considera que ese derecho está contemplado en el Tratado de No Proliferación (TNP), del cual Irán es miembro. Israel, en cambio, no forma parte de ese tratado y posee armas nucleares. Aunque algunas instalaciones han sido dañadas, el país mantiene la experiencia y el know-how para continuar, y quiere conservar esa tecnología.

Según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, tras ser atacado, Irán tiene el derecho de defenderse. Con base en eso es que Irán contraatacó a Israel y a bases militares de Estados Unidos en la región, incluida la Quinta Flota en Bahréin. Eso demuestra que Irán tiene capacidad para defenderse contra cualquier poder si es agredido. Irán también cerró el Estrecho de Ormuz durante la guerra, y desde entonces ningún buque comercial o petrolero puede pasar sin su permiso. Estados Unidos dijo que enviaría una flota para abrirlo, pero ese portaaviones fue atacado por Irán y se alejó. Ellos declaran la victoria cada día, pero esa victoria no se ve en el horizonte.

El rol de Irán en Medio Oriente

—Como parte de sus justificativos, Estados Unidos e Israel sostienen que Irán financia o coordina organizaciones o milicias, entre ellas Hezbolá, en una suerte de guerra indirecta. ¿Cómo responden a esto?

—Hezbolá no es un grupo militar que haya sido trasladado desde otro lugar hasta la frontera con Israel, sino que responde a una comunidad chiita que vive en el Líbano desde hace mucho tiempo. Cuando triunfó la Revolución Islámica en Irán, esa comunidad estaba bajo ataque de Israel, que en ese momento atacó Beirut y buscaba expandirse para tomar todo el Líbano. En ese contexto surgió Hezbolá como una resistencia de esa comunidad que luego Irán apoyó.

No es que Hezbolá quiera expandirse o tomar tierras sino que, como lograron contener a Israel, en Occidente comenzaron las acusaciones de que son terroristas o que funcionan como una mafia. Pero nunca presentaron evidencia. Irán también apoya a grupos en Irak y a los hutíes en Yemen, que son movimientos cercanos al chiismo. Desde nuestra perspectiva, esos pueblos tienen derecho a establecer su Gobierno y su forma de vida. Pero cuando no están a favor del imperialismo, entonces los llaman terroristas.

—Se les suele tildar de “proxies” de Irán.

—Sí, pero la palabra “proxy” da la idea de que Irán trasladó mercenarios para combatir en su nombre, y eso no es correcto. Son pueblos que viven en esas regiones. Otras potencias quieren apoderarse de su territorio o de sus recursos y, cuando no lo logran, entonces los llaman “proxies” o “terroristas”.

—En Occidente es común que cualquier crítica al Estado de Israel suela interpretarse como antisemitismo. Pero hablás de imperialismo y de sionismo. ¿Cuál es la diferencia?

—Exactamente. El sionismo es distinto del judaísmo. Si mirás la historia, en Palestina vivieron cristianos, judíos y musulmanes juntos durante siglos. El problema comenzó con el Reino Unido, su Declaración Balfour y con el movimiento sionista, que llevó a la militarización del territorio y a la ocupación de tierras palestinas. Nosotros no tenemos ningún problema con los judíos. En Irán viven comunidades judías y cristianas, por ejemplo, en ciudades como Isfahán o Teherán. También hay musulmanes sunitas en distintas provincias y tienen representación en el Parlamento. Lo que criticamos no es al pueblo judío ni a las religiones, sino a la ideología sionista.

—Muchas veces se mezclan religión e ideología, en un conflicto que tomó otra dimensión después de lo ocurrido a finales de febrero.

—Yo creo que lo más importante es que hubo una violación muy grave de las normas internacionales y un ataque brutal contra Irán. Aunque nos hemos defendido y respondido con contraataques a Israel, lo que está ocurriendo es una guerra injustificada impuesta a nuestro país. Israel además censuró mucha información. Durante estos días casi no salen noticias desde Israel y existen penas de hasta cinco años de prisión si algún medio o ciudadano publica videos de impactos de misiles.

Además, después de los primeros días, como no lograron sus objetivos, dicen que han destruido cientos de objetivos militares en Irán. Pero en muchos casos se trata de instalaciones menores, como comisarías pequeñas, y luego afirman que todo el sistema militar iraní ha sido destruido. Eso no es verdad. Aunque la situación es muy difícil, Irán no puede rendirse y debe seguir defendiendo su país.

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—¿Qué cambió en Irán con el asesinato del ayatolá Alí Jamenei?

—Con respecto a la elección del sucesor del líder martirizado, es importante recordar que Trump dijo que sin su consentimiento Irán no podía elegir a su líder. En realidad el sistema funciona de otra manera. El líder se elige a través de un consejo de religiosos elegidos por la población en cada provincia, y ese consejo es el que finalmente designa al líder supremo. Aunque Trump dijo que sin su aval no podríamos hacerlo, lo hicimos igual, y eso demuestra que el sistema sigue funcionando incluso en una situación tan complicada para el país.

—En algunos medios se dijo que el nuevo líder supremo está gravemente herido. ¿Es así?

—Desde el primer día del ataque se informó en Irán que había resultado herido levemente. Según algunas informaciones, su esposa y su hija murieron en el ataque. Pero su herida no fue grave. En algunos medios extranjeros dicen ahora que está incapacitado o desfigurado, pero hasta donde yo sé eso no es cierto, basándome en fuentes oficiales iraníes.

En su primer mensaje escrito dijo que Irán no va a cesar hasta conseguir justicia y que no abrirá el estrecho de Ormuz hasta que se cumplan las condiciones. Ese mismo día millones de personas salieron a las calles por el Día de Qods o Día de Palestina. Aunque existen diferencias dentro del pueblo iraní, este ataque ha unido a la población y muchas personas salieron a defender su país.

Los estadounidenses dijeron que los líderes iraníes estaban escondidos en refugios, pero ese mismo día el presidente, el jefe del poder judicial y el presidente del Consejo de Seguridad salieron a la calle entre la gente. Muchas de esas afirmaciones forman parte de una guerra mediática muy fuerte. Aquí en Argentina veo que muchas veces se difunden más las versiones de Israel o de Estados Unidos.

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—Antes de pasar a la relación con Argentina, ¿hay algo que quieras agregar?

—Estados Unidos atacó con dos misiles una escuela en Minab, un lugar remoto del sur de Irán que no tiene ningún valor estratégico, donde murieron 165 niñas y 14 adultos, entre profesores y administrativos. Ese ataque escondía un mensaje muy cruel para el pueblo iraní: si pueden matar niñas con un misil de última generación, pueden matar a cualquiera.

Al principio dijeron que no habían sido ellos. Trump dijo que tal vez había sido Irán. Pero luego aparecieron imágenes de cámaras de seguridad donde se identifica el tipo de misil: un Tomahawk. Cuando los iraníes mostraron esos videos, respondieron que esos misiles los tiene mucha gente y que tal vez Irán también se había apoderado de uno. Pero esos misiles los poseen solo unos pocos países y no se entregan a otros. Incluso dentro de Estados Unidos hubo críticas: Bernie Sanders (senador estadounidense) preguntó cómo un presidente puede mentir sobre algo así.

Una situación similar había ocurrido en 1988, durante la guerra entre Irán e Irak, cuando Estados Unidos derribó un avión de pasajeros iraní que volaba de Dubái hacia el sur de Irán. Murieron 180 personas a bordo. En ese momento dijeron que lo habían confundido con un avión militar. Pero no fue una equivocación, sino que tenía un mensaje oculto, una amenaza. Así como explotaron ese avión de pasajeros en los años 80, lo de la escuela tampoco fue una coincidencia.

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ML