Se fractura la relación iraní con los países árabes y Hamas le pide a Teherán que no ataque a sus vecinos

En un inusual gesto, el movimiento islamista palestino Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, instó ayer a su aliado Irán a que cese los ataques contra sus vecinos del Golfo.

En respuesta a los ataques de EE.UU., Irán viene lanzando misiles y drones contra las bases que la potencia occidental tiene en los países árabes como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Baréin e incluso Turquía.

“Si bien reafirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y el derecho internacional, el movimiento hace un llamado a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos”, escribió Hamas en la plataforma de mensajería Telegram.

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El grupo terrorista ya había condenado el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, el primer día de la guerra, calificándolo de “crimen atroz”, y reconociendo abiertamente su apoyo de larga data al movimiento palestino. “Nos brindó todo tipo de apoyo político, diplomático y militar a nuestro pueblo, a nuestra causa y a nuestra resistencia”, declaró el movimiento poco después del asesinato de Jamenei.

Un funcionario de Hamas reconoció a la agencia AFP que el movimiento ha estado en contacto con funcionarios iraníes sobre este asunto. “La ocupación israelí busca sembrar la discordia entre Irán y sus vecinos árabes e islámicos”, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a los medios de comunicación.

“Los líderes de Hamas también se han puesto en contacto con funcionarios de varios países, entre ellos Qatar, Turquía e Irak, instándolos a trabajar para detener la agresión estadounidense y sionista contra la República Islámica de Irán”, agregó.

Qatar anunció que interceptó dos misiles ayer, después de que se escucharan explosiones en la capital, Doha. Emiratos Árabes y Turquía también sufrieron varios ataques.

El llamamiento de Hamas a Irán para que deje de atacar a los estados de la región es significativo, dado que Teherán ha sido durante mucho tiempo uno de los principales patrocinadores del grupo.

Los analistas estiman que Irán proporcionaba al grupo terrorista decenas de millones de dólares anuales. Bajo el mandato del difunto Jamenei, Irán consideraba el apoyo a grupos palestinos como Hamas como un pilar central de su estrategia regional contra Israel y sus aliados.

Varios estados de mayoría sunnita también han mantenido vínculos con Hamas, especialmente Qatar y Turquía.

Qatar también acogió en Doha a la cúpula política de Hamas, lo que ha permitido al grupo mantener contactos internacionales y participar en negociaciones.

Mientras tanto, Turquía ha proporcionado principalmente apoyo político y diplomático a Hamas, en lugar de financiación directa a gran escala. Bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdogan, acogió a varios líderes de la organización terrorista.